Общество

Глава Волгограда рассказал, что будет с водой у жителей после взрыва на КНС

Общество 06.07.2024 19:50
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06.07.2024 19:50


Глава Волгограда  рассказал, что будет с водоснабжением в южной части города после сегодняшнего ЧП на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе. По словам Владимира Марченко, передает V102.RU, работы по ликвидации последствий будут состоять из двух этапов. Первый этап заключается в проведении работ, целью которых будет являться не ограничение подачи  коммунального ресурса в квартиры волгоградцев. При этом глава города добавил – «по возможности». Второй этап - это уже восстановление самой станции.
 - Прорабатываем временные схемы. В данный момент ресурс подается в полном объеме. Работы будут вестись круглосуточно, - заявил Владимир Марченко.
Сегодня же сотрудники управляющих компаний зафиксировали повреждения стекол в 29 квартирах дома, который расположен рядом с местом происшествия. Временно оконные проемы будут закрыты пленкой. А в ближайшие дни в квартирах бесплатно установят новые стеклопакеты.
Между тем, следователи продолжают осмотр места трагедии – жертвами взрыва стали двое сотрудников станции, но не исключено, что количество погибших будет больше. Разборы завалов продолжаются. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ.
Скриншот видео администрации Волгограда/t.me

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