



Глава Волгограда рассказал, что будет с водоснабжением в южной части города после сегодняшнего ЧП на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе. По словам Владимира Марченко, передает V102.RU, работы по ликвидации последствий будут состоять из двух этапов. Первый этап заключается в проведении работ, целью которых будет являться не ограничение подачи коммунального ресурса в квартиры волгоградцев. При этом глава города добавил – «по возможности». Второй этап - это уже восстановление самой станции.

Глава Волгограда рассказал, что будет с водоснабжением в южной части города после сегодняшнего ЧП на канализационно-насосной станции в Красноармейском районе. По словам Владимира Марченко, передает V102.RU, работы по ликвидации последствий будут состоять из двух этапов. Первый этап заключается в проведении работ, целью которых будет являться не ограничение подачи коммунального ресурса в квартиры волгоградцев. При этом глава города добавил – «по возможности». Второй этап - это уже восстановление самой станции.

- Прорабатываем временные схемы. В данный момент ресурс подается в полном объеме. Работы будут вестись круглосуточно, - заявил Владимир Марченко.Сегодня же сотрудники управляющих компаний зафиксировали повреждения стекол в 29 квартирах дома, который расположен рядом с местом происшествия. Временно оконные проемы будут закрыты пленкой. А в ближайшие дни в квартирах бесплатно установят новые стеклопакеты.Между тем, следователи продолжают осмотр места трагедии – жертвами взрыва стали двое сотрудников станции, но не исключено, что количество погибших будет больше. Разборы завалов продолжаются. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении сварочных работ.