Самолеты из Москвы в Волгоград задержаны из-за урагана «Орхан»





Внесены корректировки в расписание вылета и прилета двух самолетов из столицы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные табло международного аэропорта Волгограда, один из рейсов, который должен был приземлиться в городе на Волге в 16-50, перенесен почти на два часа. Время прилета другого борта сместилось с 19-25 ч. до полуночи. Внесены корректировки в расписание вылета и прилета двух самолетов из столицы. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные табло международного аэропорта Волгограда, один из рейсов, который должен был приземлиться в городе на Волге в 16-50, перенесен почти на два часа. Время прилета другого борта сместилось с 19-25 ч. до полуночи.

Соответственно, изменено и время вылета самолетов из Волгограда в столицу – с 17-50 ч. на 19-55 и с 20-20 ч. на 1 ч. 7 июля.По данным телеграм-канала Aviaincident, коллапс в московском аэропорту Шереметьево начался еще накануне вечером. Сотни пассажиров не смогли улететь на своих рейсов из-за урагана «Орхан», который бушует в столице. К утру часть пассажиров все-таки смогла покинуть воздушную гавань. Однако почти два десятка рейсов до сих пор задерживаются.