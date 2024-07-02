Мамаев курган включили в предварительный список ЮНЕСКО

Расследования 02.07.2024 13:37
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02.07.2024 13:37
Хорошей новостью поделились в музее-заповеднике «Сталинградская битва», передает V102.RU. Вместе с мемориалом на главной высоте России в список вошла также Брестская крепость.
Заявка была подготовлена коллективом отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева во взаимодействии с сотрудниками Музея-заповедника «Сталинградская битва» и Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
Институт Наследия предложил новую концепцию совместного номинирования объектов в виде серийной транснациональной номинации «Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган», которая включает два масштабных мемориальных комплекса в Российской Федерации и Республике Беларусь, связанных с началом и переломным моментом боевых действий на Восточном фронте Второй мировой войны. Данный подход позволяет комплексно и полно продемонстрировать уникальные характеристики двух компонентов номинации.
- Это не только грандиозные творения человечества, формирующие новый художественный язык, но и уникальные свидетельства, призванные увековечить подвиг советского народа-победителя и почтить память защитников Отечества, павших в самом кровопролитном конфликте XX века, - отметили в музее.
Внесение объекта в Предварительный список означает, что он официально становится кандидатом на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и получение международного признания в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.
Следующим этапом работы в соответствии с установленным ЮНЕСКО порядком будет являться подготовка заявки на предварительную оценку.
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