Расследования

Мамаев курган включили в предварительный список ЮНЕСКО

Расследования 02.07.2024 13:37
0
02.07.2024 13:37


Хорошей новостью поделились в музее-заповеднике «Сталинградская битва», передает V102.RU. Вместе с мемориалом на главной высоте России в список вошла также Брестская крепость.
Заявка была подготовлена коллективом отдела всемирного наследия и международного сотрудничества Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева во взаимодействии с сотрудниками Музея-заповедника «Сталинградская битва» и Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой».
Институт Наследия предложил новую концепцию совместного номинирования объектов в виде серийной транснациональной номинации «Мемориалы героям Великой Отечественной войны: Брестская крепость и Мамаев курган», которая включает два масштабных мемориальных комплекса в Российской Федерации и Республике Беларусь, связанных с началом и переломным моментом боевых действий на Восточном фронте Второй мировой войны. Данный подход позволяет комплексно и полно продемонстрировать уникальные характеристики двух компонентов номинации. 
- Это не только грандиозные творения человечества, формирующие новый художественный язык, но и уникальные свидетельства, призванные увековечить подвиг советского народа-победителя и почтить память защитников Отечества, павших в самом кровопролитном конфликте XX века, - отметили в музее. 
Внесение объекта в Предварительный список означает, что он официально становится кандидатом на внесение в Список всемирного наследия ЮНЕСКО и получение международного признания в соответствии с Конвенцией об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.
Следующим этапом работы в соответствии с установленным ЮНЕСКО порядком будет являться подготовка заявки на предварительную оценку.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
01.07.2024 16:35
Расследования 01.07.2024 16:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2024 14:31
Расследования 01.07.2024 14:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2024 13:50
Расследования 01.07.2024 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.07.2024 10:31
Расследования 01.07.2024 10:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2024 13:35
Расследования 30.06.2024 13:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2024 10:53
Расследования 30.06.2024 10:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.06.2024 08:39
Расследования 30.06.2024 08:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2024 17:40
Расследования 28.06.2024 17:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2024 16:23
Расследования 28.06.2024 16:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2024 15:42
Расследования 28.06.2024 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2024 12:30
Расследования 28.06.2024 12:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.06.2024 11:31
Расследования 28.06.2024 11:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2024 18:18
Расследования 27.06.2024 18:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2024 17:27
Расследования 27.06.2024 17:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.06.2024 13:15
Расследования 27.06.2024 13:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:11
Еще один лесной питомник создали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:40
Морозов и Семенов стали новыми игроками «Ротора»Смотреть фотографии
13:37
Мамаев курган включили в предварительный список ЮНЕСКОСмотреть фотографии
12:55
Не выходить, расплавитесь! Аномальная жара до +41 измучит волгоградцев 2 июляСмотреть фотографии
12:15
От идеи к реальности: ЕвроХим-ВолгаКалий поддержал научные проекты молодых специалистовСмотреть фотографии
12:12
Форвард Михаил Агеев остается в «Роторе» до конца сезонаСмотреть фотографии
11:44
Александра Бастрыкина заинтересовал массовый мор пчёл под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:29
Бочаров провел совещание по строительству центра для участников СВОСмотреть фотографии
11:26
Волгоградец вышел выбросить мусор и упал замертвоСмотреть фотографии
11:14
Экс-директора филиала МФЦ Евдокимова в Волгограде арестовали за взяткиСмотреть фотографии
10:53
Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей за перевод пенсии на карту банкаСмотреть фотографии
10:52
Волгоградский бизнес массово уходит в онлайнСмотреть фотографии
10:29
Сводят счёты? В Волгограде остались без воды пожаловавшиеся Бастрыкину жильцы общежитияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
ЖК«Берег Волги» на #ТриЧетыре: волгоградский проект стал участником самого массового фестиваля летаСмотреть фотографии
10:02
Уволенный после скандала со скорой волгоградец подал в суд на РосгвардиюСмотреть фотографии
09:57
Под Волгоградом фура насмерть задавила 58-летнего пешеходаСмотреть фотографии
09:55
Льготная ипотека, до свидания: в Волгограде цены на новостройки пошли внизСмотреть фотографии
09:33
Полицейские пришли на помощь застрявшему на трассе волгоградцуСмотреть фотографии
09:28
Волгоградцев испытают экстремальное пекло до +38º и магнитные буриСмотреть фотографии
08:55
Под Волгоградом врачи спасли водителя вылетевшей в кювет машиныСмотреть фотографии
08:22
Четырех пропавших волгоградцев нашли мертвымиСмотреть фотографии
07:58
Трое волгоградцев завоевали медали в домашнем турниреСмотреть фотографии
22:14
На севере Волгограда эвакуировали посетителей ТРЦ «Семь звезд»Смотреть фотографии
21:35
Суд наказал предпринимателя за горы бетонных отходов под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:00
В «Роторе» собрали команду для второго сбораСмотреть фотографии
20:22
В Михайловке вскрыли мусорную аферу на 140 млн рублейСмотреть фотографии
19:48
Количество зараженных ИКБ в Волгоградской области выросло до 3 человекСмотреть фотографии
19:14
«Денег не хватит со мной тягаться»: под Волгоградом разорённые пчеловоды пожаловались Бастрыкину на беспределСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Чиновники опровергли «массовое» отравление в детском лагере под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:24
«Ротор» расстался с Дворецковым и КрашевскимСмотреть фотографии
 