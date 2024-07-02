Общество

Не выходить, расплавитесь! Аномальная жара до +41 измучит волгоградцев 2 июля

Общество 02.07.2024 12:55
0
02.07.2024 12:55


В ГУ МЧС по Волгоградской области предупредили о страшной жаре, пик которой ожидается сегодня, 2 июля, с 13-00 до 15-00 ч. Как сообщили V102.RU в ведомстве, волгоградцев просят соблюдать простые меры безопасности – например, не выходить из дома с 12-00 до 16-00, оставаясь в помещении, носить светлую одежду с длинными рукавами и пить воду с морсом. 
В особенно опасной ситуации оказываются люди, которые работают на улице. Если температура воздуха достигает +35, то трудиться можно только 15-20 минут, а потом устраивать 10-минутные перерывы. 

Напомним, по прогнозам синоптиков жара в регионе на этой неделе не ослабнет. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
02.07.2024 12:15 Реклама
Общество 02.07.2024 12:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.07.2024 11:44
Общество 02.07.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 11:29
Общество 02.07.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 10:52
Общество 02.07.2024 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 10:29
Общество 02.07.2024 10:29
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 10:06 Реклама
Общество 02.07.2024 10:06 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.07.2024 10:02
Общество 02.07.2024 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 09:33
Общество 02.07.2024 09:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.07.2024 09:28
Общество 02.07.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 19:48
Общество 01.07.2024 19:48
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 19:14
Общество 01.07.2024 19:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 18:44
Общество 01.07.2024 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 17:35
Общество 01.07.2024 17:35
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 17:14
Общество 01.07.2024 17:14
Комментарии

0
Далее
Общество
01.07.2024 16:59
Общество 01.07.2024 16:59
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:11
Еще один лесной питомник создали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:40
Морозов и Семенов стали новыми игроками «Ротора»Смотреть фотографии
13:37
Мамаев курган включили в предварительный список ЮНЕСКОСмотреть фотографии
12:55
Не выходить, расплавитесь! Аномальная жара до +41 измучит волгоградцев 2 июляСмотреть фотографии
12:15
От идеи к реальности: ЕвроХим-ВолгаКалий поддержал научные проекты молодых специалистовСмотреть фотографии
12:12
Форвард Михаил Агеев остается в «Роторе» до конца сезонаСмотреть фотографии
11:44
Александра Бастрыкина заинтересовал массовый мор пчёл под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:29
Бочаров провел совещание по строительству центра для участников СВОСмотреть фотографии
11:26
Волгоградец вышел выбросить мусор и упал замертвоСмотреть фотографии
11:14
Экс-директора филиала МФЦ Евдокимова в Волгограде арестовали за взяткиСмотреть фотографии
10:53
Банк Уралсиб выплатит 3000 рублей за перевод пенсии на карту банкаСмотреть фотографии
10:52
Волгоградский бизнес массово уходит в онлайнСмотреть фотографии
10:29
Сводят счёты? В Волгограде остались без воды пожаловавшиеся Бастрыкину жильцы общежитияСмотреть фотографииCмотреть видео
10:06
ЖК«Берег Волги» на #ТриЧетыре: волгоградский проект стал участником самого массового фестиваля летаСмотреть фотографии
10:02
Уволенный после скандала со скорой волгоградец подал в суд на РосгвардиюСмотреть фотографии
09:57
Под Волгоградом фура насмерть задавила 58-летнего пешеходаСмотреть фотографии
09:55
Льготная ипотека, до свидания: в Волгограде цены на новостройки пошли внизСмотреть фотографии
09:33
Полицейские пришли на помощь застрявшему на трассе волгоградцуСмотреть фотографии
09:28
Волгоградцев испытают экстремальное пекло до +38º и магнитные буриСмотреть фотографии
08:55
Под Волгоградом врачи спасли водителя вылетевшей в кювет машиныСмотреть фотографии
08:22
Четырех пропавших волгоградцев нашли мертвымиСмотреть фотографии
07:58
Трое волгоградцев завоевали медали в домашнем турниреСмотреть фотографии
22:14
На севере Волгограда эвакуировали посетителей ТРЦ «Семь звезд»Смотреть фотографии
21:35
Суд наказал предпринимателя за горы бетонных отходов под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:00
В «Роторе» собрали команду для второго сбораСмотреть фотографии
20:22
В Михайловке вскрыли мусорную аферу на 140 млн рублейСмотреть фотографии
19:48
Количество зараженных ИКБ в Волгоградской области выросло до 3 человекСмотреть фотографии
19:14
«Денег не хватит со мной тягаться»: под Волгоградом разорённые пчеловоды пожаловались Бастрыкину на беспределСмотреть фотографииCмотреть видео
18:44
Чиновники опровергли «массовое» отравление в детском лагере под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:24
«Ротор» расстался с Дворецковым и КрашевскимСмотреть фотографии
 