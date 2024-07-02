Общество 02.07.2024 12:55
0
02.07.2024 12:55
В ГУ МЧС по Волгоградской области предупредили о страшной жаре, пик которой ожидается сегодня, 2 июля, с 13-00 до 15-00 ч. Как сообщили V102.RU в ведомстве, волгоградцев просят соблюдать простые меры безопасности – например, не выходить из дома с 12-00 до 16-00, оставаясь в помещении, носить светлую одежду с длинными рукавами и пить воду с морсом.
В особенно опасной ситуации оказываются люди, которые работают на улице. Если температура воздуха достигает +35, то трудиться можно только 15-20 минут, а потом устраивать 10-минутные перерывы.
Напомним, по прогнозам синоптиков жара в регионе на этой неделе не ослабнет.
От идеи к реальности: ЕвроХим-ВолгаКалий поддержал научные проекты молодых специалистов02.07.2024 12:15 Реклама
Общество 02.07.2024 12:15 Реклама
Александра Бастрыкина заинтересовал массовый мор пчёл под Волгоградом02.07.2024 11:44
Общество 02.07.2024 11:44
Бочаров провел совещание по строительству центра для участников СВО02.07.2024 11:29
Общество 02.07.2024 11:29
Волгоградский бизнес массово уходит в онлайн02.07.2024 10:52
Общество 02.07.2024 10:52
Сводят счёты? В Волгограде остались без воды пожаловавшиеся Бастрыкину жильцы общежития02.07.2024 10:29
Общество 02.07.2024 10:29
ЖК«Берег Волги» на #ТриЧетыре: волгоградский проект стал участником самого массового фестиваля лета02.07.2024 10:06 Реклама
Общество 02.07.2024 10:06 Реклама
Уволенный после скандала со скорой волгоградец подал в суд на Росгвардию02.07.2024 10:02
Общество 02.07.2024 10:02
Полицейские пришли на помощь застрявшему на трассе волгоградцу02.07.2024 09:33
Общество 02.07.2024 09:33
Волгоградцев испытают экстремальное пекло до +38º и магнитные бури02.07.2024 09:28
Общество 02.07.2024 09:28
Количество зараженных ИКБ в Волгоградской области выросло до 3 человек01.07.2024 19:48
Общество 01.07.2024 19:48
«Денег не хватит со мной тягаться»: под Волгоградом разорённые пчеловоды пожаловались Бастрыкину на беспредел01.07.2024 19:14
Общество 01.07.2024 19:14
Чиновники опровергли «массовое» отравление в детском лагере под Волгоградом01.07.2024 18:44
Общество 01.07.2024 18:44
В Волгограде осудят главаря ОПГ, организовавшего проживание 325 мигрантов01.07.2024 17:35
Общество 01.07.2024 17:35
Третий китайский аттракцион-гигант соорудят в ЦПКиО Волгограда01.07.2024 17:14
Общество 01.07.2024 17:14
Дорогу «силовиков» отремонтируют в Волгограде за 169 млн рублей01.07.2024 16:59
Общество 01.07.2024 16:59