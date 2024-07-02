Четырех пропавших волгоградцев нашли мертвыми

Происшествия 02.07.2024 08:22
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02.07.2024 08:22
В поисковый отряд ЛизаАлерт в мае 2024 года поступила 51 заявка от родных пропавших людей. Как сообщили V102.RU волонтеры, были найдены живыми 28 человек. Но четыре человека погибли. Родственники сами нашли пятерых жителей. Однако до сих пор ничего неизвестно о пропавших 10 волгоградцах.
Так, до сих пор продолжаются поиски 83-летнего жителя Волгограда Николая Ильича Гладкова. Он исчез 21 июня. Пенсионера, страдающего потерей памяти, активно разыскивали волонтеры, но безрезультатно.
К слову, иногда в отряд поступают и ложные заявки. В мае, например, было три таких сообщения.
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