В Волгограде Вован и Лексус помечтали о звонке Джо Байдену

На одной из площадок фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде сегодня, 28 июня, перед студентами выступили известные пранкеры Владимир Краснов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус.

Блогеры рассказали присутствующим о новом направлении — пранк-журналистике, раскрыли секреты того, как им удается выйти на диалог с мировыми политиками и звездами, а также показали вырезку из общения с 43-м президентом США Джорджем Бушем и президентом МОК Томасом Бахом.





Как передает корреспондент V102.RU Леонид Луночкин, студенты вузов смогли задать интересующие их вопросы популярным в Сети пранкерам. Так, будущий лингвист поинтересовался, например, можно ли в институте научиться тем навыкам, которые Вован и Лексус применяют при своих розыгрышах. Студента интересовало, как блогеры общаются с политиками на довольно серьезные темы на английском языке без специального образования. Гости фестиваля ответили, что в вузе учат всему, что необходимо, и посоветовали молодому человеку все же идти работать по своей специальности.





Пранкеры в ходе общения с залом отметили, что политики их опасаются и пытаются избежать общения, но лазейки всегда можно найти:

— Сколько бы не выпускали докладов о нашей детальности, нам удается найти подход и возможность. В первую очередь нужно хорошо знать своего собеседника. Это в принципе касается любой работы. Не важно контрагент перед вами или собеседник, вы должны думать, как он. Для этого нужно понять тонкие психологические моменты, те или иные вкусы своего визави. Нужно знать его биографию, потому что по ней всегда можно оценить психотип личности. Нужно понять, как сделать так, чтобы ему было с вами комфортно общаться, — делились секретами блогеры. — В нашей работе, наверное, самый главное заключается в том, что можешь быть похож на того, кого ты изображаешь, но ты должен думать на несколько шагов вперед.





Вован и Лексус объяснили принцип выбора будущей «жертвы» пранка:

– Выбираем персонажа в зависимости от темы. Это должна быть какая-то громкая история, о которой все говорят, кого все обсуждают. В первую очередь надо подумать, от имени кого ты можешь пообщаться с объектом пранка, как на него выйти. Вот это, наверное, более сложный вопрос, чем "а давайте кому-нибудь позвоним". Вот сегодня были дебаты Байдена и Трампа. Демократы США в шоке от своего лидера. Конечно, хочется пообщаться с Джо Байденом, пока он еще в силах, вроде как. Такой возможности пока нет, хотя в принципе ее ищут.





Напомним, накануне вечером в амфитеатре на набережной стартовала торжественная церемония открытия третьего по счету молодежного фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде. Журналисты «Высоты 102» публиковали полную программу мероприятий.

Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»

