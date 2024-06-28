Общество

В Волгограде Вован и Лексус помечтали о звонке Джо Байдену

Общество 28.06.2024 14:57
0
28.06.2024 14:57

На одной из площадок фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде сегодня, 28 июня, перед студентами выступили известные пранкеры Владимир Краснов и Алексей Столяров, более известные как Вован и Лексус. 

Блогеры рассказали присутствующим о новом направлении — пранк-журналистике, раскрыли секреты того, как им удается выйти на диалог с мировыми политиками и звездами, а также показали вырезку из общения с 43-м президентом США Джорджем Бушем и президентом МОК Томасом Бахом. 


Как передает корреспондент V102.RU Леонид Луночкин, студенты вузов смогли задать интересующие их вопросы популярным в Сети пранкерам. Так, будущий лингвист  поинтересовался, например, можно ли в институте научиться тем навыкам, которые Вован и Лексус применяют при своих розыгрышах. Студента интересовало, как блогеры общаются с политиками на довольно серьезные темы на английском языке без специального образования. Гости фестиваля ответили, что в вузе учат всему, что необходимо, и посоветовали молодому человеку все же идти работать по своей специальности. 


Пранкеры в ходе общения с залом отметили, что политики их опасаются и пытаются избежать общения, но лазейки всегда можно найти: 

— Сколько бы не выпускали докладов о нашей детальности, нам удается найти подход и возможность.  В первую очередь нужно хорошо знать своего собеседника. Это в принципе касается любой работы. Не важно контрагент перед вами или собеседник, вы должны думать, как он. Для этого нужно понять тонкие психологические моменты, те или иные вкусы своего визави. Нужно знать его биографию, потому что по ней всегда можно оценить психотип личности. Нужно понять, как сделать так, чтобы ему было с вами комфортно общаться, — делились секретами блогеры. — В нашей работе, наверное, самый главное заключается в том, что можешь быть похож на того, кого ты изображаешь, но ты должен думать на несколько шагов вперед.


Вован и Лексус объяснили принцип выбора будущей «жертвы» пранка: 

– Выбираем персонажа в зависимости от темы. Это должна быть какая-то громкая история, о которой все говорят, кого все обсуждают. В первую очередь надо подумать, от имени кого ты можешь пообщаться с объектом пранка, как на него выйти. Вот это, наверное, более сложный вопрос, чем "а давайте кому-нибудь позвоним". Вот сегодня были дебаты Байдена и Трампа. Демократы США в шоке от своего лидера. Конечно, хочется пообщаться с Джо Байденом, пока он еще в силах, вроде как. Такой возможности пока нет, хотя в принципе ее ищут.  


Напомним, накануне вечером в амфитеатре на набережной стартовала торжественная церемония открытия третьего по счету молодежного фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде. Журналисты «Высоты 102» публиковали полную программу мероприятий. 

Фото: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.06.2024 16:46
Общество 28.06.2024 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 16:36
Общество 28.06.2024 16:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 16:04
Общество 28.06.2024 16:04
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 16:00
Общество 28.06.2024 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 15:46
Общество 28.06.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 15:43
Общество 28.06.2024 15:43
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 14:28
Общество 28.06.2024 14:28
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.06.2024 14:16
Общество 28.06.2024 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 14:09
Общество 28.06.2024 14:09
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 13:59
Общество 28.06.2024 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 13:48
Общество 28.06.2024 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 13:12
Общество 28.06.2024 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 13:04
Общество 28.06.2024 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 12:14
Общество 28.06.2024 12:14
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2024 11:44
Общество 28.06.2024 11:44
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:46
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Николаем ЛиманскимСмотреть фотографии
16:36
Волгоградские аудиторы проверят траты на водопровод в Котово и тарифы за мусорСмотреть фотографии
16:31
«Ротор» обыграл «Волгу» на сборах со счетом 2:0Смотреть фотографии
16:23
Бастрыкин ждет доклад после драки молодежи с полицией под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:13
И снова здравствуйте, любимые киногерои — Wink.ru представляет календарь премьер в июлеСмотреть фотографии
16:06
Месиво вместо кабины: под Волгоградом водитель JAC на скорости впечатался в фуруСмотреть фотографииCмотреть видео
16:04
Где в Волгограде в июле отключат горячую воду: список адресовСмотреть фотографии
16:00
Волгоградские «Концессии» среди молодежи ищут слесарей и сварщиковСмотреть фотографии
15:46
Волгоградцам рассказали, как быстро можно зарегистрировать недвижимостьСмотреть фотографии
15:43
Центр Волгограда окутали запахи жареного мясаСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде нашли братьев, забивших 23 года назад мужчину из-за телефона и золотаСмотреть фотографии
14:57
В Волгограде Вован и Лексус помечтали о звонке Джо БайденуСмотреть фотографии
14:28
Парк «Аксайская дубрава» в Волгоградской области увеличат еще на 5,6 гаСмотреть фотографии
14:16
Мужчина по пути домой прихватил 15 чужих овец в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:09
Андрею Бочарову в Волгограде явили золото сарматовСмотреть фотографии
13:59
«Работа на новостях – это всегда нерв»: в Волгограде не стало оператора Первого канала Александра ВихтинскогоСмотреть фотографии
13:49
Летние приключения: Tele2 обновила онлайн-путеводитель «Тревел-гид»Смотреть фотографии
13:48
«Уходит эпоха»: на юге Волгограда сносят стены кинотеатра «Юбилейный»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:12
В МБУ «Северное» передали в добрые руки две сотни бездомышейСмотреть фотографии
13:04
В Волгограде скоропостижно скончалась учитель лицея №5 Марина ШилинаСмотреть фотографии
12:30
В СНТ Волгограда мужчина облил соседку бензином и поджегСмотреть фотографии
12:15
РСХБ направил более 12,5 млрд рублей на поддержку АПК Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде школьница написала письмо Герою России Андрею БочаровуСмотреть фотографии
11:44
ЕР обучит жителей оказанию первой помощи и химбиозащитеСмотреть фотографии
11:31
В Волжском из-за пожара эвакуировали ТРК «ПланетаЛето»Смотреть фотографии
11:12
В Волгограде погибла травмированная в ж/д депо косуляСмотреть фотографии
11:10
В Волгограде в массовом ДТП на ул. Исторической пострадал годовалый ребенокСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде потратят миллионы на спасение 18 утопающих в сумраке дворовСмотреть фотографии
10:31
«Он летел по встречке»: под Волгоградом в ДТП с маршруткой погиб мотоциклистСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
На выходных волгоградцев продует штормовым ветром при +34ºСмотреть фотографии
 