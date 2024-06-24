В Волгограде сверстали программу фестиваля #ТриЧетыре для молодежи





Администрация Волгограда 24 июня озвучила программу третьего масштабного молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Официальные мероприятия в рамках феста стартуют уже вечером 27 июня с торжественного открытия и концерта, а завершатся 29 июня и снова большим концертов.

27 июня

Открытие фестиваля стартует в этот день на набережной Волгограда в 19:00 и закончился в 21:00.

28 июня

С 09:15 до 10:00 пройдет шествие участников мероприятия до фонтана «Искусство», после которого будет дан старт соревновательной программы:

10:00 – 19:00 – открытие соревновательных площадок: «Удачный кадр», «Наша дружная семья», «VГолос», «Танцуй, пока молодой», «Молодежный IQ-Марафон», «Театральный проспект», «Формула кино», «Игры ГТО», «Скучно не будет», «Арт Галерея», «Киберспорт», «Мода на Волге», «ПРОконтент».

10:00 –16:00 – соревновательная площадка: «34 Мой бизнес».

10:00 –15:00 – соревновательная площадка «ZaСпорт».

10:00 –17:00 – соревновательная площадка «Военно-спортивные игры».

10:00 –15:00 – Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

12:00 –20:00 – соревновательная программа «ZaСпорт»: картинг, шахматы, футбол.

19:00 –22:00 – праздничный концерт.

29 июня