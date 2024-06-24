В Волгограде сверстали программу фестиваля #ТриЧетыре для молодежи

Администрация Волгограда 24 июня озвучила программу третьего масштабного молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Официальные мероприятия в рамках феста стартуют уже вечером 27 июня с торжественного открытия и концерта, а завершатся 29 июня и снова большим концертов.
27 июня
Открытие фестиваля стартует в этот день на набережной Волгограда в 19:00 и закончился в 21:00.
28 июня
С 09:15 до 10:00 пройдет шествие участников мероприятия до фонтана «Искусство», после которого будет дан старт соревновательной программы:
- 10:00 – 19:00 – открытие соревновательных площадок: «Удачный кадр», «Наша дружная семья», «VГолос», «Танцуй, пока молодой», «Молодежный IQ-Марафон», «Театральный проспект», «Формула кино», «Игры ГТО», «Скучно не будет», «Арт Галерея», «Киберспорт», «Мода на Волге», «ПРОконтент».
- 10:00 –16:00 – соревновательная площадка: «34 Мой бизнес».
- 10:00 –15:00 – соревновательная площадка «ZaСпорт».
- 10:00 –17:00 – соревновательная площадка «Военно-спортивные игры».
- 10:00 –15:00 – Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
- 12:00 –20:00 – соревновательная программа «ZaСпорт»: картинг, шахматы, футбол.
- 19:00 –22:00 – праздничный концерт.
29 июня
- 10:00 –12:00 – церемония награждения победителей соревновательный площадок.
- 11:00 –11:30 – окружная церемония проведение эстафеты флага Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы СПО «Мастер года».
- 11:00 –19:00 – досуговая площадка «Мы патриоты».
- 11:00 –17:00 – досуговая площадка «Российское общество Знание».
- 11:00 –18:00 – парусная регата «Волжская молодость».
- 16:00 –19:00 – Свадебный фестиваль.
- 17:00 –19:00 – Бал выпускников.
- 19:00 –22:00 – торжественное закрытие Волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре, праздничный концерт.