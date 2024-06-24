Общество

В Волгограде сверстали программу фестиваля #ТриЧетыре для молодежи

Общество 24.06.2024 21:45
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24.06.2024 21:45


Администрация Волгограда 24 июня озвучила программу третьего масштабного молодежного фестиваля #ТриЧетыре. Официальные мероприятия в рамках феста стартуют уже вечером 27 июня с торжественного открытия и концерта, а завершатся 29 июня и снова большим концертов.

27 июня 

Открытие фестиваля стартует в этот день на набережной Волгограда в 19:00 и закончился в 21:00.

28 июня

С 09:15 до 10:00 пройдет шествие участников мероприятия до фонтана «Искусство», после которого будет дан старт соревновательной программы: 

  • 10:00 – 19:00 – открытие соревновательных площадок: «Удачный кадр», «Наша дружная семья», «VГолос», «Танцуй, пока молодой», «Молодежный IQ-Марафон», «Театральный проспект», «Формула кино», «Игры ГТО», «Скучно не будет», «Арт Галерея», «Киберспорт», «Мода на Волге», «ПРОконтент». 
  • 10:00 –16:00 – соревновательная площадка: «34 Мой бизнес».
  • 10:00 –15:00 – соревновательная площадка «ZaСпорт».
  • 10:00 –17:00 – соревновательная площадка «Военно-спортивные игры».
  • 10:00 –15:00 – Федеральный этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».
  • 12:00 –20:00 – соревновательная программа «ZaСпорт»: картинг, шахматы, футбол. 
  • 19:00 –22:00 – праздничный концерт. 

29 июня

  • 10:00 –12:00 – церемония награждения победителей соревновательный площадок.
  • 11:00 –11:30 – окружная церемония проведение эстафеты флага Всероссийского конкурса среди педагогических работников системы СПО «Мастер года».
  • 11:00 –19:00 – досуговая площадка «Мы патриоты».
  • 11:00 –17:00 – досуговая площадка «Российское общество Знание».
  • 11:00 –18:00 – парусная регата «Волжская молодость».
  • 16:00 –19:00 – Свадебный фестиваль.
  • 17:00 –19:00 – Бал выпускников.
  • 19:00 –22:00 – торжественное закрытие Волгоградского молодежного фестиваля #ТриЧетыре, праздничный концерт. 

 

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