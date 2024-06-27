



Сегодня, 27 июня, в 19:00 в амфитеатре Нижней террасе Центральной набережной стартовала торжественная церемония открытия третьего по счету молодежного фестиваля #ТриЧетыре в Волгограде, сообщает корреспондент V102.RU. Хотя над Волгой и собрались облака, дождь все-таки не испортил праздничную атмосферу, которую создавали улыбчивые молодые люди - главные герои и участники фестиваля.







Мероприятие началось с переклички представителей студенческих команд вузов и ссузов, а также районов и городов Волгоградской области и новых регионов России. Молодежь с удовольствием приняла участие в энергичном танцевальном флешмобе, а появление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова встретила аплодисментами.







Андрей Бочаров приветствовал участников фестиваля, напомнив, что молодежный праздник стал реализацией высказанных юными волгоградцами идей и кейсов.



После общения главы региона с участниками праздника в амфитеатре пройдет концерт с участием волгоградских коллективов и звезд эстрады.





Напомним, основная программа мероприятий стартует 28 июня с 10:00 на главной террасе Центральной набережной. Открытие соревнований пройдет с шествия по Аллее героев, а после участники пройдут по тематическим площадкам. Полную программу мероприятий ранее вы можете увидеть на нашем портале.



Фото V102.RU

