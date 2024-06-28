«Работа на новостях – это всегда нерв»: в Волгограде не стало оператора Первого канала Александра Вихтинского
Общество 28.06.2024 13:59
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28.06.2024 13:59
В Волгограде сегодня, 28 июня, стало известно о смерти Александра Вихтинского, оператора Первого канала. Ему было 53 года. Как рассказала V102.RU журналист федерального канала Елена Пич, которая проработала вместе с Александром более 20 лет, трагическое известие застало ее в командировке.
– Не могу поверить, что это произошло, – поделилась Елена. – С Александром мы только на Первом канале проработали больше 20 лет, до этого – на ВГТРК. Конечно, он был высочайшим профессионалом. Работа на новостях – это же постоянный нерв, дедлайн, командировки, ненормированный рабочий день. Я помню нашу последнюю командировку в Шебекино, где приходилось работать под обстрелами. Это не каждый сможет. Но на Александра всегда можно было положиться.
В начале 2024 года Александр Вихтинский уволился с Первого канала. Причиной стали проблемы со здоровьем.
Как рассказали друзья семьи, пока дата его похорон не назначена.
Фото Александра Вихтинского / ok
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