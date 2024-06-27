На разоблаченную УФСБ лжемать из Волгоградской области завели дело

Уголовное дело возбуждено в отношении 30-летней жительницы Волгоградской области, которая обманом похитила бюджетные деньги нацпроекта.

Как сообщили V102.RU в региональном УФСБ, в 2020 году волгоградка предоставила в один из отделов ЗАГС Краснодара сведения о том, что у нее якобы родился ребенок. Интересно, что в качестве документа, подтверждающего факт рождения дочери, в ЗАГСе у женщины приняли заявление ее 48-летней знакомой, будто бы присутствовавшей во время родов. На основании подложных документов она в итоге получила свидетельство о рождении ребенка.

Уже со свидетельством о рождении не существующего ребенка лжемать обратилась в один из ГКУ «Центр социальной защиты населения» для получения соответствующих выплат. В период с 2020 года по 2024 год в качестве мер государственной поддержки женщине выплатили более 360 тысяч рублей.

Обманщице грозит срок за мошенничество. А следствие устанавливает всех участников этой схемы.