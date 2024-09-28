В Волгоградскую область залетит пыль из Калмыкии и Ростова

Фото V102.RU
Общество 28.09.2024 21:37
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28.09.2024 21:37
Фото V102.RU
Волгоградская область может ощутить отголоски пыльной бури, которая завтра и в понедельник будет бушевать в Калмыкии и Ростовской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр РФ, неблагоприятные погодные условия прогнозируют в граничащих с волгоградским регионом субъектах 29 и 30 сентября. В Ростовской области ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду, а в Калмыкии – до 23 метров.Между тем, напомним, накануне в Волгоградском ЦГМС также выступили с предупреждением о сильном ветре в регионе 29 и 30 сентября с порывами до 20 метров в секунду.
Фото V102.RU
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