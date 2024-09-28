«Они отличаются от милых картинок из книг»: в Волгограде накануне холодов ежи потянулись к людям

- В нашем регионе встречается два вида ежей - ушастый и обыкновенный, - рассказывает известный волгоградский биолог Николай Онистратенко. - Внешне обыкновенный еж намного крупнее и приземистее. Ушастик же отличается более светлым окрасом, а также своей активностью и так называемой приподнятостью на лапах. Колючая шкура покрывает меньшую площадь тела, а крупные лопухи ушей выдают в нем степняка, который нуждается в «радиаторах» для охлаждения.
Колючих сородичей нельзя назвать ни привередами, ни гурманами, знающими толк в еде. В рационе практически всеядных животных могут оказаться рептилии, лягушки, ядовитые жабы, мыши и крысы.
- Живущие в нашем регионе ежи не брезгуют и падалью. На берегу водоема они подъедают мертвую рыбу, моллюсков и лишь изредка разбавляют свой рацион сладкими и крахмалистыми частями растений, - отмечает доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. - Под настроение они могут съесть и сладкую ягоду, однако это случается крайне редко. Однажды британский натуралист и писатель Джеральд Даррел описывал, как ежики в его саду наелись забродивших яблок и устроили дебош. На утро болели... К слову, о болезнях. Известная традиция ставить ёжикам блюдце с молоком не доведёт до добра. Из-за отсутствия ферментов, необходимых для переваривания молока, им грозят колиты.
Сейчас, накануне первых серьёзных холодов, волгоградцам советуют не гнать ежей со своих участков. Но и не перебарщивать с нежностями. Оценят ли дачные гости порцию «мимишек» или укусят человека за палец - вопрос открытый и неоднозначный.
- С наступлением устойчивых холодов ёжики уходят в зимнюю спячку. В Волгоградской области уже в ноябре они становятся вялыми и сонными. До этого же они активно накапливают запасы жира и обустраивают себе «спальню» - в листве или в трухлявом пне, - говорит Николай Онистратенко. - Прожорливость ежа накануне отхода ко сну - веская причина поприветствовать его. Истребляя вредных и опасных животных, он приносит людям несомненную пользу. Но важно помнить и о серьёзной опасности, ведь еж может быть переносчиком бешенства. Суровый характер наверняка вынудит его вонзить зубы в того, кто так бесцеремонно хватает его для селфи или назойливого общения. Повторю, что еж - это хищник, и хищник суровый. Все детские картинки с ёжиком, собирающим грибы себе на иголки - не более, чем народный фольклор. Если гриб вместе с другим мусором и окажется на свернувшемся еже, то это всего лишь совпадение. Речи ни о подготовке запасов, ни о маскировке тут, конечно же, не идет.
Виктория Чумакова
Фото Павла Мирошкина/V102.RU