Общество

«Они отличаются от милых картинок из книг»: в Волгограде накануне холодов ежи потянулись к людям

Общество 28.09.2024 18:02
0
28.09.2024 18:02


Накануне холодов волгоградцы все чаще встречают в городе ежей. Запасаясь солидным слоем жира перед зимней спячкой, животные могут прикормиться в парке или прийти на дачные участки. Стоит ли угощать их молоком и пытаться приласкать, вспоминая милые картинки из детских книжек? Обо всем по порядку - в материале ИА «Высота102».
Для начала разрушим популярные представления о ежах родом из нашего детства. Вы наверняка помните иллюстрации с очаровательными и непременно улыбающимися  «колючками», несущими на иголках грибок или яблоко. По словам известного волгоградского биолога, ежи - серьезные и отнюдь не ручные животные.
- В нашем регионе встречается два вида ежей - ушастый и обыкновенный, - рассказывает известный волгоградский биолог Николай Онистратенко. - Внешне обыкновенный еж намного крупнее и приземистее. Ушастик же отличается более светлым окрасом, а также своей активностью и так называемой приподнятостью на лапах. Колючая шкура покрывает меньшую площадь тела, а крупные лопухи ушей выдают в нем степняка, который нуждается в «радиаторах»  для охлаждения.
Колючих сородичей нельзя назвать ни привередами, ни гурманами, знающими толк в еде. В рационе практически всеядных животных могут оказаться  рептилии, лягушки, ядовитые жабы, мыши и крысы.

- Живущие в нашем регионе ежи не брезгуют и падалью. На берегу водоема они подъедают мертвую рыбу, моллюсков и лишь изредка разбавляют свой рацион сладкими и крахмалистыми частями растений, - отмечает доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ. -  Под настроение они могут съесть и сладкую ягоду, однако это случается крайне редко. Однажды британский натуралист и писатель Джеральд Даррел описывал, как ежики в его саду наелись забродивших яблок и устроили дебош. На утро болели... К слову, о болезнях. Известная традиция ставить ёжикам блюдце с молоком не доведёт до добра. Из-за отсутствия ферментов, необходимых для переваривания молока, им грозят колиты.

Сейчас, накануне первых серьёзных холодов, волгоградцам советуют не гнать ежей со своих участков. Но и не перебарщивать с нежностями. Оценят ли дачные гости порцию «мимишек» или укусят человека за палец - вопрос открытый и неоднозначный.  
- С наступлением устойчивых холодов ёжики уходят в зимнюю спячку. В Волгоградской области уже в ноябре они становятся вялыми и сонными. До этого же они активно накапливают запасы жира и обустраивают себе «спальню» - в листве или в трухлявом пне, - говорит Николай Онистратенко. - Прожорливость ежа накануне отхода ко сну - веская причина поприветствовать его.  Истребляя вредных и опасных животных, он приносит людям несомненную пользу. Но важно помнить и о серьёзной опасности, ведь еж может быть переносчиком бешенства. Суровый характер наверняка вынудит его  вонзить зубы в того, кто так бесцеремонно хватает его для селфи или назойливого общения. Повторю, что еж - это хищник, и хищник суровый. Все детские картинки с ёжиком, собирающим грибы себе на иголки - не более, чем народный фольклор. Если гриб вместе с другим мусором и окажется на свернувшемся еже, то это всего лишь совпадение. Речи ни о подготовке запасов, ни о маскировке тут, конечно же, не идет.
Виктория Чумакова
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.09.2024 18:27
Общество 28.09.2024 18:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 16:25
Общество 28.09.2024 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 14:36
Общество 28.09.2024 14:36
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 14:05
Общество 28.09.2024 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 12:39
Общество 28.09.2024 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 12:16
Общество 28.09.2024 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 11:29
Общество 28.09.2024 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 10:20
Общество 28.09.2024 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 09:11
Общество 28.09.2024 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 08:26
Общество 28.09.2024 08:26
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2024 06:25
Общество 28.09.2024 06:25
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 22:04
Общество 27.09.2024 22:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 19:39
Общество 27.09.2024 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 18:35
Общество 27.09.2024 18:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2024 18:03
Общество 27.09.2024 18:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:43
Волгоградский боец ММА одержал победу в турнире Лиги SFCСмотреть фотографии
18:27
Под Волгоградом проходят Дни памяти Василия ШукшинаСмотреть фотографии
18:02
«Они отличаются от милых картинок из книг»: в Волгограде накануне холодов ежи потянулись к людямСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде ландшафтный пожар подбирается к домамСмотреть фотографии
16:25
«Мощь вооружения НАТО - это миф»: в Волгограде рассказали о подвигах российских солдат при захвате вражеской техникиСмотреть фотографии
16:07
«Горит до сих пор»: в Советском районе Волгограда вспыхнули камыш и траваСмотреть фотографии
15:42
В Волгограде загорелась машина доставки едыСмотреть фотографии
14:36
Опубликованы фото сгоревшего леса в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:05
Воспитателей на зарплату в 25 тысяч ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:36
Волгоградцам назвали крадущие их деньги приложенияСмотреть фотографии
12:39
«Сил больше нет»: под Волгоградом мать участницы СВО не смогла оформить положенные льготы для своей дочериСмотреть фотографии
12:17
21-летний водитель перевернувшейся иномарки погиб в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:16
«Горела хорошо»: в Волгограде открылась выставка трофейной техники из зоны СВОСмотреть фотографии
11:51
Прокуратура ищет свалку ртутных ламп в пойме Царицы в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:29
Волгоградская область вошла топ-5 самых «овощных» регионов РоссииСмотреть фотографии
11:18
Две женщины и мужчина пострадали при взрыве баллона под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:02
Труп рыбака нашли на берегу Дона под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:20
«Концессии» провели учения по ликвидации утечки хлораСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде столкнулись два грузовика: один водитель погибСмотреть фотографии
09:43
В Волгоградской области всю ночь тушили огромный лесной пожарСмотреть фотографии
09:22
Под Волгоградом микроавтобус насмерть сбил 50-летнюю женщинуСмотреть фотографии
09:11
Поисковики нашли под Волгоградом останки 10 бойцовСмотреть фотографии
08:26
ЦГМС: на Волгоградскую область идут сильные ветрыСмотреть фотографии
08:00
Ватерполисты «Спартака» продлили до трех поединков победную сериюСмотреть фотографии
07:05
В Волгоградской области локализовали пожар на 10 гектарах лесаСмотреть фотографии
06:25
Две бесплатные электрички назначили в Волгограде на 30 сентябряСмотреть фотографии
22:04
Чиновникам и силовикам проиндексируют зарплаты в октябреСмотреть фотографии
21:13
В Новоаннинском районе площадь горящего леса выросла до 10 гектаровСмотреть фотографии
20:44
В волгоградских «Пятерочках» и «Магнитах» проверят цены на социальные продуктыСмотреть фотографии
20:07
Спасатели в Волгограде реанимировали котенка и спасли 10 человек при пожареСмотреть фотографииCмотреть видео
 