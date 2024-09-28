«Они отличаются от милых картинок из книг»: в Волгограде накануне холодов ежи потянулись к людям





Накануне холодов волгоградцы все чаще встречают в городе ежей. Запасаясь солидным слоем жира перед зимней спячкой, животные могут прикормиться в парке или прийти на дачные участки. Стоит ли угощать их молоком и пытаться приласкать, вспоминая милые картинки из детских книжек? Обо всем по порядку - в материале ИА «Высота102». Накануне холодов волгоградцы все чаще встречают в городе ежей. Запасаясь солидным слоем жира перед зимней спячкой, животные могут прикормиться в парке или прийти на дачные участки. Стоит ли угощать их молоком и пытаться приласкать, вспоминая милые картинки из детских книжек? Обо всем по порядку - в материале ИА «Высота102».

Для начала разрушим популярные представления о ежах родом из нашего детства. Вы наверняка помните иллюстрации с очаровательными и непременно улыбающимися «колючками», несущими на иголках грибок или яблоко. По словам известного волгоградского биолога, ежи - серьезные и отнюдь не ручные животные.рассказывает известный волгоградский биолог Николай Онистратенко.Колючих сородичей нельзя назвать ни привередами, ни гурманами, знающими толк в еде. В рационе практически всеядных животных могут оказаться рептилии, лягушки, ядовитые жабы, мыши и крысы.отмечает доцент кафедры экологии и природопользования ВолГУ.Сейчас, накануне первых серьёзных холодов, волгоградцам советуют не гнать ежей со своих участков. Но и не перебарщивать с нежностями. Оценят ли дачные гости порцию «мимишек» или укусят человека за палец - вопрос открытый и неоднозначный.говорит Николай Онистратенко.