«Грибов нет»: чемпионат Волгоградской области по «тихой охоте» оказался под угрозой отмены

- Грибов нет, у нас ни капли дождя не выпало, - посетовали в природном парке.
Между тем, на пустые леса жалуются и жители других районов Волгоградской области.
- Каждую осень мы приезжаем в Иловлинский район, в сосновый бор, за маслятами. В этом году не нашли ни одного гриба! – делятся волгоградцы в соцсетях.
- Ездили в Среднеахтубинский район, ничего не набрали. Поляны сухих груздей, нашли немного рядовки, а она вся червивая, - рассказывают другие грибники.
В этом году, действительно, в лесах Волгоградской области гораздо меньше грибов, чем было, например, в прошлом году. И на это есть свои причины. Главная, конечно, засушливая осень. Однако даже отсутствие дождей в течение длительного периода не является фатальным для грибов, ведь им достаточно утренней росы для роста. Но это при условии небольших перепадов ночной и дневной температур. А в сентябре в регионе наблюдались температурные качели – днем была почти летняя погода, а ночью резко холодало. Сейчас ситуация усугубилась еще и ночными заморозками. Любители тихой охоты переживают, что в этом году вообще могут остаться без заготовок на зиму.