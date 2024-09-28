«Грибов нет»: чемпионат Волгоградской области по «тихой охоте» оказался под угрозой отмены





В Волгоградской области проведение ежегодного грибного чемпионата оказалось под угрозой из-за осенней засухи. Как рассказали V102.RU в администрации природного парка «Цимлянские пески», проведение соревнований по «тихой охоте» около села Тормосино Чернышковского района, которое ориентировочно назначено на 16 октября, могут отменить или перенести на другой срок, если не изменится погода.

Но надежда умирает последней. Если в ближайшее время в регионе пройдут дожди и не будет сильных ночных заморозков, то у поклонников «тихой охоты» появится шанс все-таки набить свои корзинки дарами леса.





Фото V102.RU



, - посетовали в природном парке.Между тем, на пустые леса жалуются и жители других районов Волгоградской области.делятся волгоградцы в соцсетях., - рассказывают другие грибники.В этом году, действительно, в лесах Волгоградской области гораздо меньше грибов, чем было, например, в прошлом году. И на это есть свои причины. Главная, конечно, засушливая осень. Однако даже отсутствие дождей в течение длительного периода не является фатальным для грибов, ведь им достаточно утренней росы для роста. Но это при условии небольших перепадов ночной и дневной температур. А в сентябре в регионе наблюдались температурные качели – днем была почти летняя погода, а ночью резко холодало. Сейчас ситуация усугубилась еще и ночными заморозками. Любители тихой охоты переживают, что в этом году вообще могут остаться без заготовок на зиму.