Под Волгоградом проходят Дни памяти Василия Шукшина

Фото читателей V102.RU
Общество 28.09.2024 18:27
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28.09.2024 18:27
Фото читателей V102.RU
Сегодня, 28 сентября, в станице Клетская Волгоградской области проходят Дни памяти выдающегося режиссера, актера и писателя Василия Шукшина. Как рассказали V102.RU волгоградцы, которые приехали сегодня, на берег Дона, преодолев немалое расстояние, в том числе и водную переправу, основные мероприятия проходят около утеса Шукшина, где установлен памятный знак.
Здесь, на утесе, прошел митинг в память о Василии Шукшине, а священники отслужили литию в часовне, расположенной на утесе.Для гостей приготовили выставку фото и предметов быта со съемок фильма «Они сражались за Родину», во время которых и умер Василий Шукшин. Легендарный фильм продемонстрируют участникам Дней памяти на открытом воздухе.
В программе мероприятия значатся также выступления казачьих коллективов.Одним из организаторов фестиваля выступил музей истории донских казаков в станице Клетской.
Фото читателей V102.RU
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