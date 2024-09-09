Чёрно-белая фотография возвращается в моду. Согласно данным опроса МегаФона, приуроченного к запуску смартфонов серии HONOR 200, 84% респондентов отмечают растущую популярность таких фотографий, которые ассоциируются у владельцев смартфонов с детством и историческими хрониками. 44% респондентов из Волгограда (против 33% в среднем по России) выбирают смартфон по тому, насколько качественные и интересные фотоснимки можно сделать с его помощью.

Телефон уже давно стал основным инструментом создания фотоснимков. 70% респондентов используют свой смартфон как основное устройство для создания снимков: эпоха компактных камер («мыльниц») и зеркалок ушла в прошлое. Неудивительно, что именно параметры камеры, наряду с ценой и брендом, являются ключевыми при выборе смартфона. Согласно данным опроса МегаФона, треть респондентов отмечают, что обращают пристальное внимание на особенности камеры при покупке телефона. Тем не менее волгоградцам всё ещё дорога ламповая атмосфера аналоговой фотографии: 11% респондентов до сих пор снимают на плёнку (против 4%).

При этом среди россиян растёт число любителей чёрно-белой фотографии. Так, более половины участников опроса назвали такие фотографии стильными, а 72% любят портреты в чёрно-белых тонах. 52% выбирали их в качестве аватаров в соцсетях, а 87% опрошенных хотели бы принять участие в фотосессии в стиле Harcourt (чёрно-белые фото с игрой света и тени, как у кинозвезд 1930-х годов).

Для многих россиян чёрно-белая фотография — это не просто способ съёмки, а средство создания эмоциональной связи с прошлым. Опрос показал, что 42% респондентов ассоциируют чёрно-белые фотографии с ностальгией, а у 39% они вызывают воспоминания о детстве. 30% опрошенных отметили, что такие снимки помогают вернуться в памятные семейные моменты. Кроме того, 25% считают, что чёрно-белая фотография создает ощущение таинственности, а 19% ассоциируют её с историческими хрониками или репортажами.

Как показал опрос, для съёмки чёрно-белого контента 29% опрошенных используют изначальную настройку с таким эффектом или фильтр камеры, а 10% использовали бы чёрно-белый режим чаще при наличии интересных встроенных возможностей в смартфоне.

С развитием цифровых технологий меняется и способ хранения фотографий. Большинство респондентов (42%) хранят снимки в галерее смартфона. Среди волгоградцев таковых меньше — 37%. Но есть среди опрошенных и те, кто не засоряет память смартфона: 34% респондентов периодически чистят её и переносят фото на ноутбук, четверть предпочитает использовать облачные хранилища, 16% считают самым удобным инструментом внешний диск, а 13% — флешки. Краснодарцы также трепетнее жителей других регионов относятся к распечатанным фотографиям: 62% (против 51%) респондентов ответили, что делают домашние фотоальбомы.

— Сегодня параметры камеры стали одним из определяющих факторов при выборе смартфона наравне с его маркой, цветом, габаритами и объёмом памяти. При этом требования к камере могут быть разные: кому-то важнее высокое качество снимков на фронтальную камеру, кто-то смотрит на мегапиксели основной камеры, на возможности ночной съёмки. А некоторым нужен специальный режим создания чёрно-белых фото. В июле у нас появились смартфоны HONOR 200 и 200 Pro с тремя режимами портретной съёмки, среди которых как раз есть функция создания качественных чёрно-белых фотографий, — говорит директор дирекции по коммерции розницы Эдуард Меришавян.

Фото предоставлено пресс-службой МегаФона.

Реклама. ПАО «Мегафон». ИНН 7812014560, erid: F7NfYUJCUneLuW6KE3Zh