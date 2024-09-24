«Ростелеком» предлагает своим клиентам проверить данные на утечки

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24.09.2024 15:54 Реклама
«Ростелеком» и «Солар» (дочерняя компания «Ростелекома» — архитектор комплексной кибербезопасности) запускают возможность проверки персональных данных на предмет их утечки в интернет. Решение позволит пользователям узнать о том, какая личная информация попала в открытый доступ, а также получить рекомендации по безопасному хранению данных в сети. Бесплатная опция реализована для клиентов «Ростелекома» и пользователей мобильной связи Т2.
В личном кабинете пользователь может запросить специальную проверку, в результате которой он получит отчет с перечнем утекших данных в частично скрытом виде (ФИО, телефон, почта, адрес, пароли). Также отобразится список скомпрометированных ресурсов и вероятная дата утечки информации. Такая информация позволит понять, где нужно поменять пару «логин-пароль», какие сайты могут быть небезопасными, как предотвратить взлом социальных сетей и личных кабинетов на разных ресурсах.
Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома»:
— Киберугрозы сегодня могут коснуться каждого. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила кибергигиены и контролировать размещение своих персональных данных в интернете. Наш сервис позволяет это сделать в один клик в личном кабинете. Отчет о найденных в открытом доступе данных формируется в режиме онлайн. На основании этой информации наши пользователи смогут оперативно отреагировать — поменять или удалить данные на скомпрометированных ресурсах и защитить себя от возможных неприятностей.
Игорь Сергиенко, директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар»:
— В современном цифровом мире защита личной информации становится одной из наиболее актуальных задач. Благодаря сервису мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA от компании “Солар” пользователи получают ценную возможность отслеживать риски с помощью детализированных отчетов об утечках персональных данных. Это помогает повысить уровень безопасности и осведомленности, позволяя каждому гражданину более активно защищать свои данные, и способствует формированию цифровой гигиены общества.
Сервис доступен всем абонентам провайдера в приложении для Android и IOS и в интернет-браузерах. Для активации сервиса рекомендуем скачать обновления в магазинах приложений.
Фото: «Ростелеком».
Реклама. ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388, erid: F7NfYUJCUneLuWt9QVcV
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