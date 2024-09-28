«Мощь вооружения НАТО - это миф»: в Волгограде рассказали о подвигах российских солдат при захвате вражеской техники





Открытие выставки захваченной на Украине натовской техники в Волгограде привлекло внимание сотен горожан. Как сообщает ИА «Высота 102», каждый трофей, представленный сегодня на главной площади города-героя имеет свою уникальную историю и был добыт благодаря подвигам российских воинов.

Корреспонденты информагентства побывали на открытии уникальной экспозиции ЮВО и пообщались с участниками военных событий.





Любопытство пришедших на выставку горожан вызвала боевая машина шведского производства C90, которая была захвачена военнослужащими добровольческого подразделения во взаимодействии с разведчиками во время отражения контратаки противника при освобождении города Соледар.

- БМП начала вести огонь по опорному пункту, но наши бойцы не растерялись и открыли ответный, в результате чего машина была подбита. Командир машины был убит, остальной экипаж, бросив машину и погибшего товарища, бежал, - рассказывали военные, отвечавшие на вопросы посетителей.









Целым удалось привезти украинский бронетранспортер БТР-4Е, взятый при освобождении Троицкого в ДНР. В ходе ночного боевого задания разведывательной группой был уничтожен весь экипаж машины и угнан прямо из-под носа противника.





- Вся представленная на выставке техника была захвачена военными Южного военного округа на Донецком и Авдеевском направлениях. Около каждой машины стоят наши офицеры, которые принимали непосредственное участие в захвате этой техники. Данная выставка развенчивает миф о том, что натовское вооружение является лучшим в мире. Наш русский солдат готов к победе, и мы уверены на 120%, что выполним приказ верховного главнокомандующего Владимира Владимировича. Главное, не техника, а кто в ней сидит, - заявил заместитель начальника военно-политического управления ЮВО полковник Михаил Досугов.









Бронетранспортер БТР-ЗЕ1 был захвачен штурмовыми отрядами с помощью дрона во время ожесточенных боев при освобождении Артемовска в ДНР. Беспилотник сбросил самодельный боеприпас, после чего экипаж, получивший ранения, сдался в плен.





Американский автомобиль высокой проходимости «Хамви» также не уцелел в ходе наступательной операции при освобождении Светлодарска. Украинскими военными автомобиль был брошен при отступлении.

- Наши мальчишки идут против таких махин и раз за разом побеждают. Спасибо русскому солдату, что наши дети сейчас могут в такую хорошую погоду находиться здесь и быть счастливыми. Я считаю, что победа будет за нами в скором времени. Наша армия непобедима, никто не пройдет, - говорит, с интересом рассматривая экспонаты, волгоградка Наталья Чернобровкина.









Мотострелковой бригаде Южной группировки войск удалось привезти из освобожденного поселка Владимировка украинский бронеавтомобиль КОЗАК 2М1, попавший под огонь нашей артиллерии. А еще среди трофеев оказалась американская техника.



- В ходе боев при освобождении поселка Владимировка в ДНР был захвачен бронетранспортёр M1134 американского производства. Военнослужащие штурмовой группы одной из мотострелковых подразделений 3-й армии Южной группировки войск подошли на близкое расстояние к вражеским огневым позициям и точным броском гранаты в люк бронетранспортера уничтожили находившийся в нем экипаж, отказавшийся сдаваться в плен, - рассказал один из участников событий захвата боевой машины.









А британский бронетранспортер Fv103 SPARTAN, захваченный разведывательной группой 346-й бригады в ходе штурма в Авдеевке, даже сохранил следы от пуль и осколочных снарядов.

Помимо боевых машин на выставке в центре Волгограда можно также увидеть модели беспилотных летательных аппаратов. Есть возможность и самим попробовать поуправлять одним из представленных дронов.





Напомним, выставка продлится до 30 сентября. Такое решение сегодня озвучили представители доблестного Южного военного округа. Сегодня на площади можно увидеть 13 экземпляров техники, а еще две боевые машины, захваченные у противника, привезут сегодня ночью.



Фото: Павел Мирошкин / V102.RU