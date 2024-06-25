Шторм и похолодание до +8º испытают волгоградцев в ближайшие сутки

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в ближайшие 24 часа. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной ЦГМС, в регионе ожидаются штормовой ветер и похолодание в отдельные часы до +8 градусов.

— 26 июня по области в отдельных районах пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-западного направления при грозах с порывами до 15-20 м/с. В ночные часы +12...+17º, местами опустится до +8º, днем температура составит +19...+24º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — 27 июня в отдельных районах вероятны небольшие дожди с грозами и северо-западным ветром с порывами до 15-20 м/с. Ночью +12...+17º, местами до +8º, днем +20...+25º.

В Волгограде 26 и 27 июня будет облачно с прояснениями.

— В среду, 26 июня, ночью и утром в областной столице ожидается небольшой дождь. Днем сильные осадки маловероятны. Ветер северо-западный со скоростью 6-11 м/с. Ночью +12…+14º, днем +21...+23º, — добавили волгоградские прогнозисты. — В четверг, 27 июня, ночью без сильных осадков, а вот утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с. В ночной период по городу +13…+15º, днем температурные значения не поднимутся выше +22...+24º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»