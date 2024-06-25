Общество

Будет лить 4 дня: дождливая рабочая неделя ждет волгоградцев

Общество 25.06.2024 08:53
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25.06.2024 08:53


Ближайшие три дня в Волгоградской области будут дождливыми. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные регионального ЦГМС, сегодня, 25 июня, в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, ливни, грозы. При грозах порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. 
В отдельных районах региона дожди пройдут и завтра, 26 июня. В четверг также прогнозируют осадки с грозами. Небольшой дождь может пройти и в последний рабочий день этой недели. 
Не обойдут дожди стороной и Волгоград. Так что не забываем зонтики. 
Зато температура воздуха в эти дни будет комфортной. Сегодня столбик термометра максимально поднимется до +27. А 26 и 27 июня будет прохладнее на несколько градусов. Так что можно будет отдохнуть от кондиционеров. 

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