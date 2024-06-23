Фейерверк за 1,5 млн запустят в Волгограде на фестивале #ТриЧетыре

В Волгограде определили организацию, которая устроит фейерверк на молодежном фестивале #ТриЧетыре. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, МУ «Городской молодежный центр «Лидер» заключилj договор с ООО «Пиромир» по цене контракта в 1,5 миллиона рублей.
Компания организует салют из 1273 зарядов. Волгоградцы увидят разноцветные залпы комет, серебряных шлейфов, синих пионов, цветных падающих листьев, золотой мерцающей ивы, парчовой короны, зеленой хризантемы, красной пальмы и других видов зарядов.
Напомним, молодежный фестиваль пройдет в Волгограде в конце июня. Ранее сообщалось, что 28 июня 2024 на День молодежи в Волгограде на сцене фестиваля #ТриЧетыре на нижней террасе Центральной набережной выступят певец Акмаль Ходжаниязов - Akmal', Юлиана Караулова и Ольга Серябкина. На концерт 29 июня в Волгоград приедут Артем Качер, тиктокер и исполнитель Егор Шип (Кораблин), Artik & Asti и DJ Smash.
Фото из архива V102.RU