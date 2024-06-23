В Волгоградской области задержатся прохлада и дожди





После урагана и дождей, во власти которых оказалась Волгоградская область 21 и 22 июня, в регион пришла относительная прохлада. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, сегодня в некоторых районах области ожидается максимум +29 градусов, а ночью было всего до +19. После урагана и дождей, во власти которых оказалась Волгоградская область 21 и 22 июня, в регион пришла относительная прохлада. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, сегодня в некоторых районах области ожидается максимум +29 градусов, а ночью было всего до +19.

А вот осадки в регионе задержатся еще на несколько дней. С 23 до 25 июня синоптики прогнозируют небольшие дожди, дожди с грозами с усилением ветра в непогоду до 15-20 метров в секунду.В Волгограде сегодня обойдется без осадков. Но начало рабочей недели ознаменуется дождями, но без гроз. 24 июня будет нежарко – всего 27 градусов, а во вторник еще прохладнее – до +25.