В Волгоградской области задержатся прохлада и дожди

В Волгограде сегодня обойдется без осадков. Но начало рабочей недели ознаменуется дождями, но без гроз. 24 июня будет нежарко – всего 27 градусов, а во вторник еще прохладнее – до +25.
Общество 23.06.2024 07:38
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23.06.2024 07:38
В Волгограде сегодня обойдется без осадков. Но начало рабочей недели ознаменуется дождями, но без гроз. 24 июня будет нежарко – всего 27 градусов, а во вторник еще прохладнее – до +25.
После урагана и дождей, во власти которых оказалась Волгоградская область 21 и 22 июня, в регион пришла относительная прохлада. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Волгоградского ЦГМС, сегодня в некоторых районах области ожидается максимум +29 градусов, а ночью было всего до +19.А вот осадки в регионе задержатся еще на несколько дней. С 23 до 25 июня синоптики прогнозируют небольшие дожди, дожди с грозами с усилением ветра в непогоду до 15-20 метров в секунду.
В Волгограде сегодня обойдется без осадков. Но начало рабочей недели ознаменуется дождями, но без гроз. 24 июня будет нежарко – всего 27 градусов, а во вторник еще прохладнее – до +25.
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