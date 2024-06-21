Прольет и задует: волгоградцам рассказали, какую погоду ждать к выходным

Разыгравшаяся в Волгоградской области непогода к выходным в буквальном смысле обрушит дневные и ночные температуры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной ЦГМС, в отдельные часы температура упадет до +8 градусов.

— В субботу, 22 июня, по региону в ночные часы ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, ливни с грозами. После обеда в отдельных районах пройдет небольшой дождь с грозой и северо-западным ветром с порывами до 17-22 м/с. В ночной период за окном +11...+16º, при прояснении температура упадет до +8º, днем воздух прогреется всего лишь до +18...+23º, но местами столбики термометров покажут +27º, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В воскресенье, 23 июня, ночью вероятны небольшие дожди с грозами. В дневной период сильные осадки маловероятны. Ветер северо-западного направления 9-14 м/с. Ночью +12...+17º, при прояснении до +9º, днем +22...+27º, местами уже до +30º.

В Волгограде к выходным установится облачная с прояснениями погода.

— 22 июня волгоградцев ожидает кратковременный дождь, ночью с грозой. Ветер в течение дня северо-западный. Его порывы составят 17-22 м/с. Ночью по городу +13…+15º, днем +23...+25º, — уточнили волгоградские прогнозисты. — 23 июня в городе на Волге без существенных осадков. Ветер северо-западного направления со скоростью 9-14 м/с. В ночные часы +15…+17º, днем +26...+28º.

Напомним, в Волгоградской области сегодня бушует штормовой ветер до 23 м/с. Синоптики предсказывали сильные дожди и резкое понижение температуры.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»