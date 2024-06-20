В Волгограде запустили чат-бот о речных трамваях

Получить актуальную информацию о расписании движения теплоходов, ценах на билеты и расположении причалов стало проще и доступнее. Как сообщили V102.RU в ООО «Пассажирский порт Волгограда», запущен новый чат-бот «Речные трамваи Волгоград».

Сервис предоставляет всю необходимую информацию в режиме реального времени, уточнил его разработчик Сергей Якунин. Получайте точные данные о времени отправления и прибытия, выбирайте наиболее удобный для вас тариф, воспользуйтесь самым удобным причалом в вашем районе.

Ранее, напомним, был запущен чат-бот для поиска ближайших укрытий в случае атак БПЛА.