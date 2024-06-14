Общество

Айтишник запустил чат-бот по поиску укрытий при атаке БПЛА в Волгограде

Общество 14.06.2024 21:57
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14.06.2024 21:57


Независимый IT-разработчик, советник мэра Йошкар-Олы по цифровой трансформации Сергей Якунин, ранее, по его словам, презентовавший Путину одну из своих разработок, объявил о запуске чат-бота для жителей Волгограда при угрозе атаки БПЛА, сообщает V102.RU. 

— Идея пришла ко мне еще в октябре прошлого года. Вообще мы часто с семьей приезжаем в Волгоград, останавливаемся в Красноармейском районе. В последнее время снимали жилье как раз недалеко от НПЗ, куда целенаправленно летали вражеские беспилотники. Сейчас этих атак стало больше, поэтому я задался вопросом, а почему нет такого сервиса? Ведь, если ты услышишь сигнал воздушной тревоги, то у тебя не будет много времени, чтобы что-то искать в Сети. Все должно быть под рукой, в одном месте и в оперативном доступе, — говорит разработчик. — На написание кода ушло несколько дней, остальные процессы заняли еще где-то около недели. 

По словам специалиста, сервис получает геолокацию и ищет укрытия в радиусе полукилометра: 

— На мобильный телефон через специальный чат-бот приходит сама локация, расстояние и адрес. Даже, если действуют «глушилки» — все работает. Достаточно выбрать соответствующий раздел. Все данные по расположению укрытий взяты из открытых источников. Также я прописал в карточках принципы оказания первой помощи, расписал средства индивидуальной защиты, что должно быть в тревожном чемоданчике, порядок действий на работе и дома при получении сигнала опасности, описание типов защитных сооружений. 

В планах у разработчика распространение чат-бота на всю Волгоградскую область и апробация новинки в других регионах России. 

Напомним, что сирены гражданской обороны прозвучат 25 июня во всей Волгоградской области. 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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