Грозы и сногсшибательный ветер прогнозируют в Волгограде и области





Волгоградским синоптикам нечем порадовать любителей летнего зноя – к концу недели Волгоград и область окажутся во власти ливней, гроз и сногсшибательного ветра. Непогоду прогнозируют, начиная с пятницы, 21 июня.

Четверг, 20 июня, согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, обещает быть последним солнечным днем на текущей неделе. При отсутствии осадков столбики уличных термометров поднимутся в регионе до отметок +34, а местами +36 градусов. Однако, уже в ночь на 21 июня в районах Волгоградской области прогремят грозы, а температура понизится днем до +27 градусов. Лишь те муниципалитеты, где не будет осадков, по-прежнему будут испытывать на себе прелести летнего зноя – до +34 градусов в тени прогнозируют там синоптики.

– Утром и днем 21 июня в Волгоградской области ожидаются кратковременные дожди, местами сильные дожди, ливни, грозы, – сообщают в Волгоградском ЦГИМС. – При грозах порывы ветра могут достигать 23 метров в секунду.

Аналогичная картина ожидается и в субботу, 22 июня. В этот день столбики термометров в Волгограде покажут не больше +25 градусов, а по региону – не более +27. Порывы ветра составят 20-23 метра в секунду.