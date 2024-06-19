Два человека сгорели в городе Котово Волгоградской области





В городе Котово Волгоградской области выясняют обстоятельства пожара, в результате которого 19 июня погибли два человека.

По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о пожарев частном доме на ул. Мира поступило диспетчерам в 12.26. Прибывшие на место расчеты ликвидировали возгорание в 13.15.

– В городе Котово горела деревянная пристройка по всей площади. Пожар был ликвидирован сотрудниками 43-й пожарно-спасательной службы. К сожалению, есть двое погибших, личности и причина пожара устанавливаются, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.





В социальных сетях жители Котово публикуют снимки с места происшествия. На фотографиях – полностью выгоревший каменный дом. Котовчане уточняют, что на пожаре погиб хозяин домовладения и его гость. В качестве предварительной причины происшествия называют неосторожное курение.

Фото Александра Касьянова

Скриншот: соцсети