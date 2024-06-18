На волгоградских магазинах «Леруа Мерлен» сменят вывески





В «Леруа Мерлен» объявили об изменении торговой марки после передачи в прошлом году операционного контроля над компанией текущему менеджменту. Компания продолжит работу под новым брендом «Лема́на ПРО» (Lemа́na PRO), сообщили V102. RU в торговой сети. В «Леруа Мерлен» объявили об изменении торговой марки после передачи в прошлом году операционного контроля над компанией текущему менеджменту. Компания продолжит работу под новым брендом «Лема́на ПРО» (Lemа́na PRO), сообщили V102. RU в торговой сети.

Ребрендинг будет осуществлен поэтапно, включая замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля. Дизайн сайта и приложения будет изменен уже в ближайшее время в соответствии с новым фирменным стилем и логотипом. Первые магазины обновят уже до конца 2024 года. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году.В компании заявили, что решение о ребрединге было принято, чтобы отвечать новым вызовам рынка и ожиданиям клиентов, а смена названия придаст бренду больше актуальности, экспертности, ориентации на профессиональных клиентов и социально-экологическую ответственность.Напомним, первый магазин «Леруа Мерлен» был открыт в России 20 лет назад. В марте прошлого года французская компания, владеющая сетью строительных супермаркетов, объявила об их продаже в России.Смена бренда никак не повлияет на текущую деятельность торговой сети, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов, работу сотрудников, заверили в компании. Никаких организационных изменений и сокращений в связи с ребрендингом в компании не планируется. Все гипермаркеты, дарксторы и распределительные центры компании продолжат свою работу в прежнем режиме.В Волгоградской области, напомним, работают два магазина «Леруа Мерлен» - в торговом центре «Акварель» в Волгограде и в Волжском.