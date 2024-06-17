Скончался легендарный футболист «Ротора» Радий Рахимов





После продолжительной болезни на 72-ом году жизни скончался легендарный футболист «Баррикад» и волгоградского «Ротора» 70-х годов Радий Рахимов, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу «Ротора».

Радий Миркасимович выступал на позиции нападающего и в составе «Баррикад» в 1972-1973 годах забил 15 голов в 49 матчах. В дальнейшем играл за «Ротор» в два захода - в 1975 году и в 1977-1980 годах.За эти периоды оставил свой яркий след в истории волгоградского клуба - провел 165 встреч и отметился 81 забитым мячом. Рахимов несколько раз становился лучшим бомбардиром «Ротора» по итогам сезона. Выступал в одной команде с другими легендарными волгоградскими нападающими — Александром Гузенко и Владимиром Файзулиным, который сейчас входит в тренерский штаб сине-голубых.