В Волгограде возобновлено движение трамваев, прерванное «севшей» на пути иномаркой





17 июня в Волгограде на территории микрорайона Ангарский было прервано движение трамваев. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, в вечерний час пик подвижной состав не мог доставить горожан с работы домой из-за Renault Kaptur, «севшего» на пути.

Нестандартная ситуация произошла на обычном перегоне, где отсутствовали какие-либо переезды для автомобильного транспорта вблизи перекрёстка ул. Ангарской с ул. Новорядской. Сотни пассажиров трамваев вынуждены были ожидать, когда иномарку удастся вызволить из железного капкана, куда, судя по всему, водитель сознательно и заехал.

Отметим, как рассказали редакции в городском центре управления пассажирскими перевозками, на текущий момент последствия аварии устранены. Общественный транспорт работает в привычном режиме.

Фото и видео: Волгоград на колёсах / t.me