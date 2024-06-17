Осужденный по делу о терроризме Михаил Музраев обжалует приговор





Экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области Михаил Музраев обжалует приговор по уголовному делу о совершении теракта. Напомним, Музраеву инкриминировали совершение теракта, незаконный оборот оружия и использование служебных полномочий вопреки интересам службы. В марте 2023 года он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима с лишением спецзвания генерал-лейтенант юстиции и госнаград.

В апреле 2023 года Михаил Музраев, который так и не признал вины в суде первой инстанции, уже обжаловал приговор в апреле 2023 года. Однако, в Апелляционном военном суде в Московской области в ноябре того же года приговор в отношении экс-руководителя СУ СКР оставили без изменения.

Сегодня, 17 июня, стало известно о новой попытке Михаила Музраева обжаловать приговор. Со ссылкой на адвоката Андрея Грохотова об этом сообщило ТАСС. По сведениям юриста, жалоба уже поступила в Кассационный суд. Защита по-прежнему настаивает на невиновности Музраева.

Фото: пресс-службы Южного окружного военного суда