На новой неделе в пяти районах Волгограда отключат горячую воду: список адресов

В Волгограде новая неделя стартует с отключения горячей воды в связи с подготовкой к новому отопительному сезону.
V102.RU публикует список отключений по районам:
Тракторозаводский район
с 17 по 27 июня
улица Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
улица Мясникова, 2, 8, 16
улица Николая Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
улица Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
улица Набережная Волжской Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
улица Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
улица Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
улица Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
улица Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9,11, 13
улица Кастерина, 2, 4, 6
с 18 июня по 1 июля
улица Лодыгина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13
улица Ушакова, 2, 4, 6, 8, 10, 12
улица Тракторостроителей, 1, 3, 5, 7, 11, 1а (2 корпуса общежития)
Краснооктябрьский район
с 19 по 25 июня
улица Автомагистральная, 1, 3, 5
Центральный район
с 17 по 28 июня
улица Краснознаменская, 7
улица Ленина, 25
Ворошиловский район
с 17 по 27 июня
улица Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б
улица Клинская, 33, 34, 35
улица Калинина, 19, 21, 23, 25
улица Канунникова, 9
улица Огарева, 1, 2, 7, 21б
улица Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27
улица Баррикадная, 19, 19А
улица Иркутская, 8
улица Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31
улица Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12
улица Каменская, 4, 6, 8, 10
улица Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А
улица Краснослободская, 17, 19
улица Кузнецкая, 12, 16, 18, 20
улица Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
улица Моздокская, 3, 5, 7
улица Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3
улица Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19
улица Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18
улица Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1
улица Липецкая, 5, 7
улица Новоузенская, 10а
улица Профсоюзная, 16а, 20
улица Ковровская, 4
улица Бобруйская, 1, 1а
улица Пугачевская, 5а, 5г, 5д
улица Гомельская, 7
с 20 июня по 3 июля
улица Циолковского, 2
улица Калинина, 11
Красноармейский район
с 18 по 28 июня
поселок Южный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
с 27 по 28 июня
улица Водников, 12а
улица Черепановых, 3
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»