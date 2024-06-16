В центре Волгограда положили асфальт на месте провала

В Центральном районе Волгограда на месте обрушение асфальта, произошедшего 15 июня на улице Комсомольской, восстановили покрытие, сообщает V102.RU.

— Специалисты «Концессий водоснабжения» завершили работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия на проезжей части по улице Комсомольской. В настоящее время ведутся работы по замене брусчатки на тротуаре. Место проведения работ огорожено в соответствии с требованиями безопасности, — пояснили информагентству в пресс-службе компании.





Ранее сообщалось, что восстановительные работы стартуют после засыпки котлована после замены участка трубопровода.

Напомним, по сообщению очевидцев, ЧП случилось прямо посередине дороги в нескольких метрах от пересечения улицы Комсомольская с проспектом имени В. И. Ленина. Яму на какое-то время загородили электросамокатом, а потом уже выставили ограждение.

Фото: «Концессии водоснабжения»