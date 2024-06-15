Десятки фур нарушили запрет проезда по Волгограду в жару

Сегодня, 15 июня, волгоградцы сняли на видео, как десятки фур пытаются проехать по улицам в нарушении запрета о въезде в город днем в жару, передает V102.RU.





- Жара на улице 39 градусов. Пустили фуры. По всему городу огромные-огромные пробки. В субботу. Просто все состоит из фур в два ряда, - комментирует автор видео, снимая ситуацию на дороге в Кировском районе.

Сейчас это видео разлетелось по местным Telegram-каналам. В комментариях горожане возмущаются, что большегрузы в жару беспрепятственно уничтожают волгоградские дороги, несмотря на вводимые ранее ограничения.

Напомним, что 10 июня администрация города объявила о запрете передвижения по городским улицам большегрузам в дневное время в связи с установившейся жарой.

– Введено ограничение на проезд большегрузных транспортных средств с 7.00 до 22.00. Контроль за соблюдением водителями грузового автомобильного транспорта временного режима ограничения входит в круг полномочий Госавтоинспекции, – сообщили тогда чиновники.

Почему этот запрет нарушается - неизвестно.

Видео: Группа «Мой дом – Кировский район Волгограда!» / vk.com