Общество

Десятки фур нарушили запрет проезда по Волгограду в жару

Общество 15.06.2024 21:47
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15.06.2024 21:47


Сегодня, 15 июня, волгоградцы сняли на видео, как десятки фур пытаются проехать по улицам в нарушении запрета о въезде в город днем в жару, передает V102.RU.



- Жара на улице 39 градусов. Пустили фуры. По всему городу огромные-огромные пробки. В субботу. Просто все состоит из фур в два ряда, - комментирует автор видео, снимая ситуацию на дороге в Кировском районе.

Сейчас это видео разлетелось по местным Telegram-каналам. В комментариях горожане возмущаются, что большегрузы в жару беспрепятственно уничтожают волгоградские дороги, несмотря на вводимые ранее ограничения.

Напомним, что 10 июня администрация города объявила о запрете передвижения по городским улицам большегрузам в дневное время в связи с установившейся жарой. 

Введено ограничение на проезд  большегрузных транспортных средств с 7.00 до 22.00. Контроль за соблюдением водителями грузового автомобильного транспорта временного режима ограничения входит в круг полномочий Госавтоинспекции, – сообщили тогда чиновники. 

Почему этот запрет нарушается - неизвестно.

Видео: Группа «Мой дом – Кировский район Волгограда!» / vk.com

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