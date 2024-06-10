Власти Волгограда запретили фурам въезжать в город из-за жары

В Волгограде сегодня, 10 июня, администрация города объявила о запрете передвижения по городским улицам большегрузам в дневное время. По информации департамента городского хозяйства ограничения вводятся в связи с установившейся жарой.

– Введено ограничение на проезд большегрузных транспортных средств с 7.00 до 22.00. Контроль за соблюдением водителями грузового автомобильного транспорта временного режима ограничения входит в круг полномочий Госавтоинспекции, – сообщили чиновники.

Сегодня же, 10 июня, губернатор Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания поручил чиновниками региона обеспечить комфортные условия для жителей – открыть фонтаны, организовать работу пунктов в аптеках и торговых точках, где волгоградцы могли бы измерить давление и охладиться.