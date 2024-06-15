Автору лучшего памятника участникам СВО в Волгограде заплатят 1 млн рублей

Лучший проект памятника участникам специальной военной операции, который установят у подножия Мамаева кургана в Волгограде, выберут по результатам архитектурного конкурса с призовым фондом в размере 1 миллион рублей, сообщает V102.RU.

Конкурс будет проведен за счет средств Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области». Планируется, что пройдет он в два этапа – с 1 июля по 28 сентября текущего года и с 7 октября по 22 ноября включительно. Итоги подведут не позднее 16 декабря 2024 года.

Цель конкурса – сохранение исторической памяти и создание проекта памятника участникам СВО. Свои работы и идеи могут предлагать специалисты (архитекторы, скульпторы, дизайнеры, художники), отдельные мастера или мастерские, творческие коллективы. Главное условие – участнику должно быть больше 18 лет. До конкурса также не допустят иностранцев или организации, которые финансируют иностранные государства.

Напомним, что с идеей увековечивания памяти героев СВО в октябре прошлого года выступил губернатор Андрей Бочаров. А в начале апреля 2024 года у подножия Мамаева кургана прошла торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника. В Волгограде подобрали состав оргкомитета, который займется вопросами создания памятника участникам СВО. Также подобрано жюри конкурса, которое будет оценивать проекты.

Фото: администрации Волгоградской области