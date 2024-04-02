



Сегодня, 2 апреля, в Центральном районе Волгограда у подножия Мамаева кургана состоялась торжественная церемония закладки первого камня в основании памятника участникам специальной военной операции по защите Донбасса. В мероприятии принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, а также военнослужащие, родственники бойцов, ветераны, школьники и рядовые горожане.

Честь открыть закладной камень была предоставлена представителю региональной общественной организации участников СВО Игорю Воробьеву и Ираиде Зориной — матери Героя России Дениса Зорина.





В своем выступлении глава региона обратил внимание на то, что новый памятник появится на легендарной сталинградской земле, где многие герои пожертвовали своими жизнями ради защиты Отечества.

- Пройдет время, и здесь, у главной высоты России, рядом со всемирно известным монументом Родины-матери, с величественным мемориальным комплексом, посвящённого подвигу Поколения Победителей, защитившего Сталинград и нашу Родину, будет установлен памятник в честь защитников Отечества — потомков Поколения Победителей, защитивших нашу Родину от современного фашизма и нацистов, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Церемония завершилось минутой молчания и возложением цветов к закладному камню в память о героях, погибших в спецоперации.

Отметим, образ будущего монумента будет уже в ближайшее время определён по итогу Всероссийского конкурса эскизных проектов.

Фото пресс-служба администрации Волгоградской области