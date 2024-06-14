Общество

Волгограду сулят звание самого жаркого города-миллионника России

Общество 14.06.2024 20:34
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14.06.2024 20:34


В Волгограде в предстоящие выходные, 15 и 16 июня, температура воздуха в тени составит около +34 градусов. Это, по данным Яндекс Погоды, будет самый высокий температурный показатель, если сравнивать город-герой с другими городами-миллионниками России. 

Согласно прогнозу, составленному с помощью технологии «Метеум», в субботу, 15 июня, в Волгограде утром будет малооблачно, днем ожидается облачность с прояснениями. Температура днем составит от +32 до +34 градусов. При этом скорость ветра будет ничтожно мала – не более трех метров в секунду, что означает лишь одно – в городе на Волге днем будет не только очень жарко, но и душно. 

В воскресенье погода ничем не будет отличаться в Волгограде от субботней – в тени ожидается от +33 до +34 градусов. К ночи столбики уличных термометров опустятся до +25 градусов. 

По данным Яндекс Погоды, не менее жарко, чем в Волгограде, в субботу должно быть ив Челябинске. Однако в воскресенье в уральском городе будет на два градуса прохладнее. Это значит, что Волгоград на предстоящих выходных закрепится в статусе самого жаркого города-миллионника России.  

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