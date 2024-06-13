



Колония-поселение № 27 УФСИН не смогла отсудить 216 тысяч рублей у транспортной компании за 20 тонн подморженного по пути в Чувашию лука. Арбитражный суд Волгоградской области отказал федеральному учреждению в удовлетворении иска, сообщает ИА «Высота 102».

По информации пресс-службы Арбитражного суд региона, в октябре 2022 года между ФКУ КП-27 УФСИН России по Волгоградской области и ООО «Транзит-Плюс» был подписан контракт на транспортно-экспедиционные услуги. В рамках договора перевозчик благополучно сделал 9 рейсов на общую сумму 557 000 рублей, однако в ноябре произошло непредвиденное – в Чувашскую Республику выращенный в Волгоградской области лук доехал не в той кондиции.

– По устной заявке колонии № 27 14 ноября 2022 года компания «Транзит-Плюс» осуществила рейс в адрес УФСИН России по Чувашской Республике. В процессе транспортировки 20 000 килограммов лука были подморожены, вследствие чего База материально-технического и военного снабжения УФСИН в Чувашии отказалась принимать товар ввиду его ненадлежащего качества, – пояснили в Арбитражном суде. – По мнению истца, транспортная услуга была оказана некачественно, в связи с чем колонии был причинен ущерб на сумму 216 301,50 рублей.

Транспортная компания в суде настаивала на том, что оказала услуги должным образом, а следить за температурой воздуха должны были в колонии, отправляя лук в ноябре в Чувашию. Решением суда в удовлетворении исковых требований ФКУ КП-27 УФСИН России по Волгоградской области было отказано, а в пользу ООО «Транзит-Плюс» был взыскан долг в размере 176 000 рублей.

– Решение обжаловалось в апелляционном порядке. Однако суд апелляционной инстанции не усмотрел оснований для отмены решения Арбитражного суда Волгоградской области, указав, что в рассматриваемом случае риск ненадлежащей упаковки груза лежит на грузоотправителе, – уточнили в волгоградском Арбитраже.