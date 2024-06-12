Выставки, акции и концерты: программа празднования Дня России в Волгограде





12 июня в Волгограде состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню России. Как сообщает ИА «Высота 102», в официальную праздничную программу вошли выставки, патриотические акции и концерты.

В 10:00 откроет праздничный день общегородская акция «Флаг России». Участники мероприятия пронесут 80-метровый триколор от площади Павших Борцов до нижней террасы набережной 62-й Армии.

Одновременно на Мамаев курган прибудут участники профсоюзного автопробега из Мурманска. На главной высоте России они организуют митинг, примут участие в церемонии возложения цветов, а также в акции, во время которой у подножия мемориального комплекса будет также развёрнут флаг России площадью порядка 300 кв. метров.

В это же время в Центральном парке культуры и отдыха начнётся тематический праздник. Волгоградцев и гостей областного центра здесь ожидают спортивные соревнования, мастер-классы, акции, а также развлекательная программа для детей и взрослых. Изюминкой площадки станет фестиваль шашлыка.

С 13:00 до 21:00 в амфитеатре на набережной для всех желающих будет доступна выставка картин «Моя страна на холсте».

В 15:00 на площадке ЦПКиО патриотическую акцию проведёт комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области.

В 17:00 на территории Красноармейского района пройдут сразу два праздничных концерта. Они состоятся на площадке Волгоградского областного центра народного творчества, а также на Севастопольской набережной.

Одновременно в Центральном районе Волгограда праздничная программа и флэшмоб состоятся в Комсомольском саду.

Также в 17:00 в Дзержинском районе в парке «Семейный» начнётся тематическая концертная программа «Я люблю тебя, Россия».