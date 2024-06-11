Пьяные игры с ножом грозят волжанину 15-летним сроком





В Волжском прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина обвиняется в убийстве своего собутыльника.

- 13 марта 2024 года обвиняемый и его знакомый во время распития спиртных напитков в квартире последнего решили поиграть при помощи сувенирного охотничьего ножа. Фигурант уголовного дела положил ладонь с расставленными пальцами на стол, после чего с ускорением начал ударять ножом между пальцами, стараясь не задеть их. Приятель сделал замечание обвиняемому, что он играет не так, как нужно. В ходе словесного конфликта мужчина ударил товарища ножом, — рассказали журналистам в прокуратуре Волгоградской области.

По информации следствия, удар оказался роковым. Обвиняемый повредил жизненно важные органы товарища, из-за чего последний скончался на месте.

Отметим, волжанин взят под стражу. За убийство ему грозит до 15 лет тюрьмы. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено Волжским городским судом.