



19 июня в Волгограде сотрудник полиции спас тонущего участника СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось на участке Волги вдоль Центральной набережной. Боец не удержался на бетонном парапете, упал в воду и не мог совладать с течением реки. Ему на выручку пришёл лейтенант полиции, эксперт-криминалист из Дагестана Магомедгаджи Гасайниев, проходящий в академии МВД России курсы повышения квалификации.

Увидев, как незнакомец сорвался в реку, правоохранитель поспешил ему на выручку. Сначала он попытался вытащить утопающего с помощью троса, позаимствованного у рыбаков, а затем сам бросился в воду. Импровизированная операция по спасению завершилась успехом. Уже после офицер помог пострадавшему добраться до гостиницы, где тот снимал номер.

Отметим, утопающим оказался военнослужащий гвардейской воздушно-десантной дивизии Павленков Р. В., проходящий в Волгограде лечение после осколочных минометных ранений.

Фото: Волгоградская академия МВД России