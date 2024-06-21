Андрей Бочаров обсудил с экспертами проект по развитию островов Голодный и Сарпинский

21 июня Андрей Бочаров провёл совещание, посвящённое реализации на островах Голодный и Сарпинский инициативы по созданию круглогодичного историко-культурного туристического комплекса. В мероприятии приняли участие руководители комитетов администрации Волгоградской области, глава Волгограда, а также руководители ЗАО «Лидер» и представители ГАУ «Институт Генплана Москвы», которые задействованы в подготовке мастер-плана развития этих территорий.

Отметим, проект создания нового туристического центра на Волге включён в программу развития Волгоградской области до 2034 года. Его реализация должна позволить увеличить туристический поток с 1,8 млн до 5 млн человек в год. Для претворения планов в жизнь регион планирует привлечь инвестиции в размере порядка 200 млн рублей.