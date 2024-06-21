В Волгограде больше суток ищут бесследно исчезнувшего мужчину

Добровольцы просят помощи в поисках 83-летнего жителя Волгограда Николая Ильича Гладкова, который 20 июня ушел из дома и не вернулся, сообщает V102.RU со ссылкой на поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего:
рост 165 сантиметров
нормальное телосложение
волосы седые
глаза серые
В день исчезновения пожилой мужчина был одет в темно-синюю в белую полоску футболку, джинсы голубого цвета, серые кроссовки и бежевого цвета кепку. Если вы располагаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить координатору волонтеров по номеру 8 918 244 58 60.
Напомним, в Волжском нашли мертвой пропавшую неделю назад 81-летнюю пенсионерку.
Фото и коллаж: «ЛизаАлерт» / t.me, Павел Мирошкин ИА «Высота 102»