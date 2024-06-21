



21 июня в Красноармейском районе Волгограда произошёл пожар в девятиэтажном жилом доме. Как сообщает ИА «Высота 102», пламенем оказалась объята двухкомнатная квартира в здании на ул. Караванной. По словам очевидцев, на место происшествия оперативно прибыли спасатели.

- В 09:55 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в Красноармейском районе. В 2-х комнатной квартире горели домашние вещи на площади 1,5 кв. метров. На месте работали пожарные подразделения 7 ПСЧ, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, погибших и пострадавших во время пожара нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание электроприбора.

Фото: Волгоград / t.me