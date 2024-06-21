Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России. Именно сегодня 115 лет назад в Санкт-Петербурге открыли первый в России питомник полицейских сыскных собак, на базе которого создали школу дрессировщиков.

В Волгоградской области хвостатые полицейские состоят на службе в региональном кинологическом центре, подчиненном ГУ МВД России по региону. Журналисты V102.RU побывали на территории базы, расположенной в черте Волгограда, которая также является питомником, где разводят лабрадоров, овчарок и спаниелей.







Здесь собак со щенячьего возраста начинают готовить к будущей службе. Путем упорных тренировок натаскивают на обнаружение наркотиков и взрывчатки, учат задерживать особо опасных преступников, работать по следу. При взгляде на этих крох, сложно поверить, что совсем скоро они начнут выезжать на сигналы о минировании и охранять общественный порядок наравне со своими старшими собратьями.





По словам старшего лейтенанта полиции Никиты Меркулова, а по совместительству хозяина и дрессировщика одного из самых подготовленных на сегодня сотрудников центра немецкой овчарки по кличке Оникс, самое главное в профессии кинолога — установить тесный контакт с собакой и сделать так, чтобы рабочий процесс воспринимался в игровой форме и был в удовольствие — именно тогда это дает самые высокие результаты.

— Нет, не каждая собака, увы, пригодна для службы. Не всякая порода применяется как служебная. Отбор ведется по изначальным качествам. Пес не должен быть трусливым, если говорим о профиле обнаружения взрывчатых веществ, то не слишком агрессивным, так как работа происходит в общественных местах при большом скоплении людей. Многое зависит и от самого специалиста-кинолога, как и в какие сроки, он сумеет найти подход к своему напарнику, насколько быстро тот ему откроется, — отмечает инспектор-кинолог отделения обнаружения и обозначения целевых веществ по их запаху.





Оникс служит уже пятый год, специализируясь на поиске разнообразных взрывчатых веществ. Несмотря на 35-градусную жару он показал отличную физическую подготовку на полосе препятствий, а также без труда обнаружил спрятанную «запрещенку». К слову, в этом году пес стал призером открытого турнира МВД России по многоборью специалистов-кинологов имени О. В. Ильинского.

Также корреспонденты своими глазами увидели служебных собак в деле, что называется без купюр. На одном из постов ДПС, совсем безобидный с виду спаниель и добродушный лабрадор выполняли вполне себе серьезную и опасную работу — проверяли багаж пассажиров и салон автомобилей на наличие наркотиков и взрывчатки.





Подробности — в видеорепортаже ИА «Высота 102».





















Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»