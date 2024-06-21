В Волжском разыскивают пропавшую неделю назад 81-летнюю пенсионерку

В Волжском Волгоградской области волонтеры разыскивают пропавшую 81-летнюю Баштанник Валентину Игнатьевну. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», пенсионерка пропала еще 13 июня и о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 165, худощавое телосложение, седые волосы, серые глаза.

В чем была одета Валентина Игнатьевна в день исчезновения, также неизвестно.

Если вы обладаете какой-нибудь информацией о пенсионерке или где-то ее видели, обратитесь по номеру телефона: 8 918-244-58-60 (Ольга).

Фото: «ЛизаАлерт»