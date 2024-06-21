В Волгограде расстрелявший четырёх человек мужчина приговорён к 19 годам тюрьмы





21 июня в Волгограде оглашён приговор 46-летнему жителю региона, учинившему массовый расстрел у кафе «Аладдин» в Центральном районе города. Как сообщает ИА «Высота 102», обвиняемый 20 лет скрывался от правосудия, однако впоследствии сам явился в полицию.

- 22 февраля 2004 года в 3 часа ночи фигурант уголовного дела приехал на такси к бару на ул. Ленина в Центральном районе г. Волгограда, взяв с собой заряженный карабин «Сайга». Приезду подсудимого предшествовал звонок его знакомого, сообщившего о том, что в развлекательном заведении между его друзьями и другой компанией произошел конфликт. Прибыв на место и увидев драку, мужчина произвел несколько прицельных выстрелов в оппонентов знакомого, после чего скрылся с места преступления, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По информации правоохранителей, до приезда скорой двое пострадавших скончались. Ещё двое участников тех событий были с тяжёлыми ранениями госпитализированы в медицинские учреждения региональной столицы.

Примечательно, что, сдавшись правосудию, мужчина свою вину в расстреле четырёх человек не признал, сообщив, что вынужден был открыть огонь исключительно в целях самообороны.

Отметим, изучив все доказательства, Волгоградский областной суд приговорил обвиняемого к наказанию в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.