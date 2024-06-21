Общество 21.06.2024 16:02
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21.06.2024 16:02
В Волгоградской области отменили массовые мероприятия из-за непогоды. Как сообщили V102.RU в администрации Урюпинска, фестиваль уличных видов спорта «Экстрим Фест, который должен был пройти сегодня, 21 июня, переносится в связи с неблагоприятными погодными условиями на 22 июня.
Власти Волжского по той же причине перенесли забеги в рамках тестирования инновационного бегового аппарата «Электромарафон». Мероприятие пройдет 24 июня. Кроме того, на 25 июня сдвинули уличный кинопоказ документального фильма «Волжскому – 70!» около «Юности», который должен был состояться сегодня в 20-00ч.
В настоящее время в регионе бушует сильный ветер. В МЧС предупредили, что погода ухудшится сегодня, с 17-00 до 19-00 ч. Также до конца суток 21 июня, ночью и днем 22 июня в отдельных районах Волгоградской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с.
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