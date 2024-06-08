Волгоградка Исинбаева стала лицом парижской Олимпиады

Изображение олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, некогда жительницы Волгограда Елены Исинбаевой появилось на официальном рекламном баннере предстоящих летних Олимпийских игр в Париже, сообщает V102.RU со ссылкой на РБК.

Уточняется, что об этом сообщил в своем Telegram-канале муж российской олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене Владас Ласицкас. Спортивный обозреватель также разместил фото плаката, где Исинбаева изображена со спины после завоевания золотой медали в прыжках с шестом на Олимпиаде в Пекине в 2008 году.

«РИА Новости» отметило, что разработка баннеров велась компанией Iceberg. Их представили в мае 2020 года по заказу совета департамента Сен-Сен-Дени в рамках проекта «Олимпийские игры в Сен-Сен-Дени».





Олимпиада состоится в Париже с 26 июля по 11 августа. Условием выступления российских спортсменов станет отказ от национальной символики и нейтральный статус. Окончательное решение о допуске спортсменов принимает Международный олимпийский комитет после проверки спецкомиссии на соответствие заявленным критериям.

К слову, волгоградка Исинбаева сохранила свое место в МОК на фоне скандалов с ВС РФ. Легенда мировой легкой атлетики ранее в соцсетях заявляла, что ее звание в рядах российской армии носит номинальный характер. Это позволило ей в итоге избежать санкций со стороны комитета.

Напомним, сейчас спортсменка вместе с семьей проживает в Испании. В России чемпионку исключили из ОНФ за прогулы, а стадион в Махачкале лишили ее имени.

Telegram-канал SHOT сообщал, что ФНС оштрафовало Исинбаеву за неуплату налогов. Мэрия Волгограда тоже имела вопросы к бывшей жительнице города-героя, потребовав с нее по суду долг за два парковочных места, который в итоге она оперативно оплатила.

Фото: МО РФ

Скриншот: фото Владаса Ласицкаса