Стадион в Махачкале лишили имени Елены Исинбаевой

Стадиону в Махачкале вернули его прежнее название – «Труд». Как сообщает V102.RU, соответствующее постановление было принято правительством республики Дагестан. В 2017 году стадиону было присвоено имя прыгуньи с шестом волгоградки Елены Исинбаевой, отец которой, Гаджи, являлся представителем одной из национальностей республики.
Однако после того, как Елена Исинбаева уехала за границу и оттуда объявила себя «человеком мира», глава Дагестана Сергей Меликов осудил спортсменку и пообещал вернуть стадиону, названному в ее честь, его историческое название. Что и было сделано.
Напомним,
Елена Исинбаева ранее в соцсетях заявляла, что ее звание в рядах вооруженных сил России является номинальным. Это было сделано после начатого МОК расследования о возможной принадлежности спортсменки к ВС РФ. После этого стало известно, что она избежала санкций со стороны МОК. В настоящее время Елена Исинбаева с семьей проживает в Испании.
В Волгограде у именитой спортсменки и олимпийской чемпионки также возникли временные сложности. Администрация Волгограда направила в суд иск с требованием заплатить за два парковочных места Елены Исинбаевой. Спортсменка оперативно погасила долг
до рассмотрения иска судом.
Фото Министерства обороны РФ